23.11.2025
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
2025-11-23T16:17+0300
2025-11-23T16:17+0300
россия
мировая экономика
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a0f1a135c17614116f3059d38f5ebe9.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ряда недружественных стран предлагали делегации РФ на саммите "Большой двадцатки" проекты по экономическому сотрудничеству, заявил глава российской делегации, замглавы администрации президента Максим Орешкин. "На самом деле много конструктивного общения здесь (на саммите - ред.) с нашими дружественными странами. Что удивило - я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали - ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты. Это была не одна и не две, а несколько стран, с которыми удалось обсудить эту повестку", - заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам саммита. По его словам, называть эти страны не стоит, иначе их могут "заклевать их агрессивные партнеры". Саммит G20 состоялся в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
россия, мировая экономика, рф, максим орешкин
16:17 23.11.2025
 
© AP Photo / Themba Hadebe
© AP Photo / Themba Hadebe
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ряда недружественных стран предлагали делегации РФ на саммите "Большой двадцатки" проекты по экономическому сотрудничеству, заявил глава российской делегации, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"На самом деле много конструктивного общения здесь (на саммите - ред.) с нашими дружественными странами. Что удивило - я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали - ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты. Это была не одна и не две, а несколько стран, с которыми удалось обсудить эту повестку", - заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам саммита.
По его словам, называть эти страны не стоит, иначе их могут "заклевать их агрессивные партнеры".
Саммит G20 состоялся в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
 
Заголовок открываемого материала