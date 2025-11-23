https://1prime.ru/20251123/oreshkin-864843299.html
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20 - 23.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Представители ряда недружественных стран предлагали делегации РФ на саммите "Большой двадцатки" проекты по экономическому сотрудничеству, заявил глава... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T16:17+0300
2025-11-23T16:17+0300
2025-11-23T16:17+0300
россия
мировая экономика
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a0f1a135c17614116f3059d38f5ebe9.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ряда недружественных стран предлагали делегации РФ на саммите "Большой двадцатки" проекты по экономическому сотрудничеству, заявил глава российской делегации, замглавы администрации президента Максим Орешкин. "На самом деле много конструктивного общения здесь (на саммите - ред.) с нашими дружественными странами. Что удивило - я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали - ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты. Это была не одна и не две, а несколько стран, с которыми удалось обсудить эту повестку", - заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам саммита. По его словам, называть эти страны не стоит, иначе их могут "заклевать их агрессивные партнеры". Саммит G20 состоялся в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_1f2ca0f0529a62d1e61407b012e4ddad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Орешкин: недружественные страны предлагали на саммите G20 проекты по сотрудничеству