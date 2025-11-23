Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20

https://1prime.ru/20251123/oreshkin-864843299.html

россия

мировая экономика

рф

максим орешкин

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ряда недружественных стран предлагали делегации РФ на саммите "Большой двадцатки" проекты по экономическому сотрудничеству, заявил глава российской делегации, замглавы администрации президента Максим Орешкин. "На самом деле много конструктивного общения здесь (на саммите - ред.) с нашими дружественными странами. Что удивило - я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали - ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты. Это была не одна и не две, а несколько стран, с которыми удалось обсудить эту повестку", - заявил Орешкин на пресс-конференции по итогам саммита. По его словам, называть эти страны не стоит, иначе их могут "заклевать их агрессивные партнеры". Саммит G20 состоялся в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

