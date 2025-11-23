Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/pamfilova-864838481.html
Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования
Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования - 23.11.2025, ПРАЙМ
Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования
Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют,... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T10:38+0300
2025-11-23T10:38+0300
общество
россия
рф
москва
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851446172_0:63:2815:1646_1920x0_80_0_0_f7c20a8b115e441b35d1f00e3bb59cab.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина. "Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова. По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям. "Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности", - добавила Памфилова.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851446172_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_8924800d4e4eef259f1e71979d5fa6d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, москва, элла памфилова, цик
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Элла Памфилова, ЦИК
10:38 23.11.2025
 
Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования

Памфилова: общественные наблюдатели являются важным маркером качества голосования

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.
"Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова.
По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям.
"Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности", - добавила Памфилова.
 
ОбществоРОССИЯРФМОСКВАЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала