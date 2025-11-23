https://1prime.ru/20251123/pamfilova-864838481.html

Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования

Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования - 23.11.2025, ПРАЙМ

Памфилова назвала важнейшиq маркер качества голосования

Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют,... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T10:38+0300

2025-11-23T10:38+0300

2025-11-23T10:38+0300

общество

россия

рф

москва

элла памфилова

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851446172_0:63:2815:1646_1920x0_80_0_0_f7c20a8b115e441b35d1f00e3bb59cab.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Глава ЦИК России направила обращение участникам стартовавшего в воскресенье в Москве Всероссийского конгресса наблюдателей, зачитала которое секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина. "Сегодня здесь собрались самые опытные, инициативные и преданные своему делу наблюдатели - люди, глубоко заинтересованные в том, чтобы избирательный процесс в нашей стране проходил честно, а результаты выборов были легитимными", - отметила Памфилова. По её словам, миссия наблюдателей в служении принципам справедливости, законности и правды. Председатель ЦИК подчеркнула, что в современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, объективность и компетентность общественных наблюдателей становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям. "Общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют. Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности", - добавила Памфилова.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, элла памфилова, цик