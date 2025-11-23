https://1prime.ru/20251123/peregovory-864846137.html

"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине

"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ

"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине

Европейские власти фактически подталкивают Украину к дальнейшему продолжению конфликта с Россией, стремясь к недостижимому результату — поражению Москвы, пишет... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T22:56+0300

2025-11-23T22:56+0300

2025-11-23T22:56+0300

в мире

украина

запад

москва

сергей лавров

кая каллас

нато

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские власти фактически подталкивают Украину к дальнейшему продолжению конфликта с Россией, стремясь к недостижимому результату — поражению Москвы, пишет L’AntiDiplomatico."Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к "поражению России", поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> "других вариантов нет"", — подчеркивается в материале.Автор статьи отметил, что Евросоюз превратился в "политический труп", утративший доверие из-за собственной линии поведения по Украине. При этом западных партнеров, как пишет издание, не смущают ни растущие потери Украины, ни разрушенная инфраструктура, ни утечки финансовой помощи из-за коррумпированности режима."Мир для них, очевидно, — не вариант, как не были вариантом и переговоры", — заключил автор статьиРоссия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и превращаются в "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель. В Кремле неоднократно заявляли, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада делает переговоры невозможными и приводит к тяжелым последствиям.

https://1prime.ru/20251123/polozhenie-864845954.html

https://1prime.ru/20251123/zapad-864845745.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, запад, москва, сергей лавров, кая каллас, нато, ес, мид