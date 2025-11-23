https://1prime.ru/20251123/peregovory-864846137.html
"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине
"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине
Европейские власти фактически подталкивают Украину к дальнейшему продолжению конфликта с Россией, стремясь к недостижимому результату — поражению Москвы, пишет... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T22:56+0300
2025-11-23T22:56+0300
2025-11-23T22:56+0300
в мире
украина
запад
москва
сергей лавров
кая каллас
нато
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские власти фактически подталкивают Украину к дальнейшему продолжению конфликта с Россией, стремясь к недостижимому результату — поражению Москвы, пишет L’AntiDiplomatico."Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к "поражению России", поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> "других вариантов нет"", — подчеркивается в материале.Автор статьи отметил, что Евросоюз превратился в "политический труп", утративший доверие из-за собственной линии поведения по Украине. При этом западных партнеров, как пишет издание, не смущают ни растущие потери Украины, ни разрушенная инфраструктура, ни утечки финансовой помощи из-за коррумпированности режима."Мир для них, очевидно, — не вариант, как не были вариантом и переговоры", — заключил автор статьиРоссия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и превращаются в "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель. В Кремле неоднократно заявляли, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада делает переговоры невозможными и приводит к тяжелым последствиям.
https://1prime.ru/20251123/polozhenie-864845954.html
https://1prime.ru/20251123/zapad-864845745.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_40e1cdd60b1b8b6f9db45938c12b207a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запад, москва, сергей лавров, кая каллас, нато, ес, мид
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Лавров, Кая Каллас, НАТО, ЕС, МИД
"Политический труп" На Западе раскрыли перспективы переговоров по Украине
L’AntiDiplomatico: Евросоюз толкает Украину к затягиванию противостояния с Россией