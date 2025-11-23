https://1prime.ru/20251123/peterburg-864838890.html

В Петербурге мужчина поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты

В Петербурге мужчина поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты - 23.11.2025, ПРАЙМ

В Петербурге мужчина поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты

Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T10:40+0300

2025-11-23T10:40+0300

2025-11-23T10:40+0300

россия

финансы

общество

ленинградская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861717085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_10156c111e48a4e0ec542cc7dff700cf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошёл в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджёг дымовую шашку", – рассказали в полиции. После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД. Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.

ленинградская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, общество , ленинградская область, рф