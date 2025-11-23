Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили об опасном плане ЕС по Украине - 23.11.2025
На Западе предупредили об опасном плане ЕС по Украине
в мире
украина
европа
запад
сергей лавров
нато
ес
кая каллас
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. План Европейского союза по Украине, представленный главой европейской дипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта, отмечает Responsible Statecraft.Ранее Каллас заявила, что стратегия Евросоюза по Украине сводится к двум задачам: ослабить Россию и поддержать Украину."Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу", — подчеркивает автор публикации.Он отмечает, что в планах Каллас отсутствует стремление решить конфликт дипломатическим путем, а также нет видения будущей системы безопасности в Европе. Журналист подытожил, что Евросоюз явно не намерен признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния.Россия указывала, что поставки вооружений Украине мешают разрешению конфликта, напрямую втягивают членов НАТО в боевые действия и превращаются в "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любой груз с оружием будет рассматриваться как законная цель. В Кремле подчеркивали: усиленная военная поддержка Украины делает диалог невозможным и приводит к негативным последствиям.
украина
европа
запад
в мире, украина, европа, запад, сергей лавров, нато, ес, кая каллас
В мире, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Сергей Лавров, НАТО, ЕС, Кая Каллас
На Западе предупредили об опасном плане ЕС по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. План Европейского союза по Украине, представленный главой европейской дипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта, отмечает Responsible Statecraft.
Ранее Каллас заявила, что стратегия Евросоюза по Украине сводится к двум задачам: ослабить Россию и поддержать Украину.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине
Вчера, 23:01
"Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу", — подчеркивает автор публикации.
Он отмечает, что в планах Каллас отсутствует стремление решить конфликт дипломатическим путем, а также нет видения будущей системы безопасности в Европе. Журналист подытожил, что Евросоюз явно не намерен признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния.
Россия указывала, что поставки вооружений Украине мешают разрешению конфликта, напрямую втягивают членов НАТО в боевые действия и превращаются в "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любой груз с оружием будет рассматриваться как законная цель. В Кремле подчеркивали: усиленная военная поддержка Украины делает диалог невозможным и приводит к негативным последствиям.
Трипольская тепловая электростанция - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 22:59
 
