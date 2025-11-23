https://1prime.ru/20251123/plan-864846721.html

На Западе предупредили об опасном плане ЕС по Украине

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. План Европейского союза по Украине, представленный главой европейской дипломатии Каей Каллас, приведет лишь к дальнейшему разрастанию конфликта, отмечает Responsible Statecraft.Ранее Каллас заявила, что стратегия Евросоюза по Украине сводится к двум задачам: ослабить Россию и поддержать Украину."Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу", — подчеркивает автор публикации.Он отмечает, что в планах Каллас отсутствует стремление решить конфликт дипломатическим путем, а также нет видения будущей системы безопасности в Европе. Журналист подытожил, что Евросоюз явно не намерен признавать необходимость компромиссов для прекращения противостояния.Россия указывала, что поставки вооружений Украине мешают разрешению конфликта, напрямую втягивают членов НАТО в боевые действия и превращаются в "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что любой груз с оружием будет рассматриваться как законная цель. В Кремле подчеркивали: усиленная военная поддержка Украины делает диалог невозможным и приводит к негативным последствиям.

