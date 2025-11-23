СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского
dikGAZETE: ЕС утрачивает возможность поддерживать Зеленского
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Авторитет Владимира Зеленского оказался под серьезным ударом, и большинство государств стремятся дистанцироваться от него, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах", — указывает автор материала.
Согласно данным издания, ресурсы западных стран оказались исчерпаны, а оказанная ими поддержка так и не дала возможности "сдержать" российскую армию.
Автор подчеркнул, что Зеленскому не удастся сохранить свое влияние в будущем Украины: по его словам, находясь под давлением коррупционного скандала, глава киевского режима в ближайшем будущем либо уйдет в отставку, либо продолжит искать новые источники помощи, что лишь оттянет неизбежный финал.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября инициировало крупную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. Агентство разместило изображения сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых во время обысков. Точную сумму пока не раскрывают.
По словам депутата Ярослава Железняка, следственные мероприятия прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена заранее вывезли из страны.
Следователи установили, что средства, полученные по коррупционным схемам в энергетике, далее легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что из-за происходящего Киев рискует потерять поддержку западных партнеров.
НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, действовавшей в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
