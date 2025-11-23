Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского - 23.11.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского - 23.11.2025
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского
Авторитет Владимира Зеленского оказался под серьезным ударом, и большинство государств стремятся дистанцироваться от него, пишет турецкое издание dikGAZETE. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T22:54+0300
2025-11-23T22:54+0300
в мире
киев
украина
владимир зеленский
энергоатом
набу
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Авторитет Владимира Зеленского оказался под серьезным ударом, и большинство государств стремятся дистанцироваться от него, пишет турецкое издание dikGAZETE."Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах", — указывает автор материала.Согласно данным издания, ресурсы западных стран оказались исчерпаны, а оказанная ими поддержка так и не дала возможности "сдержать" российскую армию.Автор подчеркнул, что Зеленскому не удастся сохранить свое влияние в будущем Украины: по его словам, находясь под давлением коррупционного скандала, глава киевского режима в ближайшем будущем либо уйдет в отставку, либо продолжит искать новые источники помощи, что лишь оттянет неизбежный финал.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября инициировало крупную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. Агентство разместило изображения сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых во время обысков. Точную сумму пока не раскрывают.По словам депутата Ярослава Железняка, следственные мероприятия прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена заранее вывезли из страны.Следователи установили, что средства, полученные по коррупционным схемам в энергетике, далее легализовывали через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что из-за происходящего Киев рискует потерять поддержку западных партнеров.НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, действовавшей в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, энергоатом, набу, дональд трамп
В мире, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Энергоатом, НАБУ, Дональд Трамп
22:54 23.11.2025
 
СМИ раскрыли суровую реальность о положении Зеленского

dikGAZETE: ЕС утрачивает возможность поддерживать Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Авторитет Владимира Зеленского оказался под серьезным ударом, и большинство государств стремятся дистанцироваться от него, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Владимир Зеленский начал свои последние шаги. Под давлением Дональда Трампа Зеленский встретился с некоторыми европейскими лидерами. Но у них недостаточно потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах", — указывает автор материала.
Согласно данным издания, ресурсы западных стран оказались исчерпаны, а оказанная ими поддержка так и не дала возможности "сдержать" российскую армию.
Автор подчеркнул, что Зеленскому не удастся сохранить свое влияние в будущем Украины: по его словам, находясь под давлением коррупционного скандала, глава киевского режима в ближайшем будущем либо уйдет в отставку, либо продолжит искать новые источники помощи, что лишь оттянет неизбежный финал.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября инициировало крупную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. Агентство разместило изображения сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых во время обысков. Точную сумму пока не раскрывают.
По словам депутата Ярослава Железняка, следственные мероприятия прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также посетили с обысками Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что бизнесмена заранее вывезли из страны.
Следователи установили, что средства, полученные по коррупционным схемам в энергетике, далее легализовывали через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что из-за происходящего Киев рискует потерять поддержку западных партнеров.
НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, действовавшей в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийЭнергоатомНАБУДональд Трамп
 
 
