Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков
2025-11-23T15:05+0300
россия
мировая экономика
индия
юрий ушаков
владимир путин
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию будет "сверхбольшим", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Будет сверхбольшой, потому что он даже называется государственным", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, рассказывая о предстоящем визите российского президента в Индию.
индия
