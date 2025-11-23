https://1prime.ru/20251123/putin-864842136.html

Визит Путина в Индию будет сверхбольшим, заявил Ушаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию будет "сверхбольшим", сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Будет сверхбольшой, потому что он даже называется государственным", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, рассказывая о предстоящем визите российского президента в Индию.

