Ушаков назвал предстоящий визит Путина в Индию важным

Ушаков назвал предстоящий визит Путина в Индию важным

23.11.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию будет важным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков отметил, что предстоящий визит Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренность между премьером Индии Нарендрой Моди и российским президентом о ежегодных встречах для разговора о международных и двусторонних отношениях. "В этом плане этот визит будет, конечно, важный", - сказал Ушаков.

2025

