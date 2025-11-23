Ушаков назвал предстоящий визит Путина в Индию важным

https://1prime.ru/20251123/putin-864842251.html
2025-11-23T15:06+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию будет важным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков отметил, что предстоящий визит Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренность между премьером Индии Нарендрой Моди и российским президентом о ежегодных встречах для разговора о международных и двусторонних отношениях. "В этом плане этот визит будет, конечно, важный", - сказал Ушаков.
