Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/putiny-864842613.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным - 23.11.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T15:10+0300
2025-11-23T15:10+0300
турция
юар
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. "На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
турция
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, юар, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
ТУРЦИЯ, ЮАР, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
15:10 23.11.2025
 
Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в понедельник

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.
"На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
 
ТУРЦИЯЮАРВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала