Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. | 23.11.2025, ПРАЙМ
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. "На этой неделе Владимир Зеленский был гостем Турции, завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным", - сказал турецкий лидер, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.
