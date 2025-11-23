Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/razgovor-864842865.html
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным - 23.11.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить итоги планируемого в понедельник телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным с... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T15:42+0300
2025-11-23T16:06+0300
россия
мировая экономика
турция
сша
юар
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
украина
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392275_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_b2790f65cac50d81911ab6e13ccbbf21.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить итоги планируемого в понедельник телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. "Я уже сказал, завтра мы планируем телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным. После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
турция
сша
юар
украина
стамбул
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392275_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_6e5157c5149c2736e6f527f7096c0e6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, турция, сша, юар, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп, украина, мид рф, стамбул, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ЮАР, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА, МИД РФ, Стамбул, МОСКВА
15:42 23.11.2025 (обновлено: 16:06 23.11.2025)
 
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным

Эрдоган рассчитывает обсудить итоги разговора с Путиным с рядом коллег и Трампом

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить итоги планируемого в понедельник телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным с рядом коллег, и, возможно, с президентом США Дональдом Трампом.
"Я уже сказал, завтра мы планируем телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным. После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
РОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯСШАЮАРРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд ТрампУКРАИНАМИД РФСтамбулМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала