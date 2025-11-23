https://1prime.ru/20251123/rosselkhozbank-864837802.html
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay
2025-11-23T09:27+0300
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в материалах. Отмечается, что число клиентов Россельхозбанка, которые совершали платежи картами UnionPay за границей, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным банка, в поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат), на оплату отелей (16,14%) и покупки в супермаркетах (10,34%). "Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия". Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с пятого на четвертое место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое", - отмечают аналитики. В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Также свои места в десятке сохранили категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия", при этом показав существенный прирост в расходах по сравнению с прошлым годом.
