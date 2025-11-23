Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/rosselkhozbank-864837802.html
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay - 23.11.2025, ПРАЙМ
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay
Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T09:27+0300
2025-11-23T09:27+0300
финансы
бизнес
россия
unionpay
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/18/841141847_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2167841da0217da31eba92c219fa9145.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в материалах. Отмечается, что число клиентов Россельхозбанка, которые совершали платежи картами UnionPay за границей, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным банка, в поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат), на оплату отелей (16,14%) и покупки в супермаркетах (10,34%). "Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия". Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с пятого на четвертое место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое", - отмечают аналитики. В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Также свои места в десятке сохранили категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия", при этом показав существенный прирост в расходах по сравнению с прошлым годом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/18/841141847_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_54c5581c8b6600321c0a0f3be8eeac77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, unionpay, россельхозбанк
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, UnionPay, Россельхозбанк
09:27 23.11.2025
 
В Россельхозбанке рассказали о росте трат россиян по картам UnionPay

Россельхозбанк: траты россиян за рубежом по картам UnionPay за 10 месяцев выросли вдвое

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкUnionPay
UnionPay - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
UnionPay. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне с января по октябрь потратили за рубежом по картам китайской платежной системы UnionPay почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Объемы трат россиян за рубежом за 10 месяцев 2025 года по картам UnionPay выросли на 81,7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в материалах.
Отмечается, что число клиентов Россельхозбанка, которые совершали платежи картами UnionPay за границей, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
По данным банка, в поездках за границей россияне больше всего тратили на одежду и обувь (31,26% от общего объема трат), на оплату отелей (16,14%) и покупки в супермаркетах (10,34%).
"Первые две сохранили свои позиции второй год подряд, тогда как категория "Супермаркеты" поднялась на одну строчку вверх, заменив "Ювелирные изделия". Спустя год категория "Кафе, рестораны и фастфуд" поднялась с пятого на четвертое место благодаря тому, что траты на нее выросли почти вдвое", - отмечают аналитики.
В топ-10 рейтинга впервые попали "Спорттовары", которые вытеснили "Бытовую технику и электронику". Также свои места в десятке сохранили категории "Дом и ремонт", "Путешествия", "Аксессуары" и "Косметика и парфюмерия", при этом показав существенный прирост в расходах по сравнению с прошлым годом.
 
ФинансыБизнесРОССИЯUnionPayРоссельхозбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала