В России может появиться единый реестр ссылок на интернет-магазины - 23.11.2025
В России может появиться единый реестр ссылок на интернет-магазины
В России может появиться единый реестр ссылок на интернет-магазины - 23.11.2025, ПРАЙМ
В России может появиться единый реестр ссылок на интернет-магазины
Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, этот вопрос планируют проработать в... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T02:30+0300
2025-11-23T02:30+0300
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, этот вопрос планируют проработать в правительстве в следующем году, выяснило РИА Новости. Такая мера содержится в плане мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности, который утвердил кабмин. Как следует из документа, профильным ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета. Это должно повысить эффективность ограничения доступа к подменным (фишинговым) ресурсам за счет их своевременного выявления методом исключения. Срок реализации этой меры - третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России, МВД, Минфин, ФНС, Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.
2025
В России может появиться единый реестр ссылок на интернет-магазины

В России могут создать единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины может появиться в России в рамках борьбы с фишинговыми сайтами, этот вопрос планируют проработать в правительстве в следующем году, выяснило РИА Новости.
Такая мера содержится в плане мероприятий по реализации концепции противодействия киберпреступности, который утвердил кабмин.
Как следует из документа, профильным ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности создания единого реестра ссылок на официальные сайты хозяйствующих субъектов, которые на законных основаниях осуществляют деятельность посредством интернета.
Это должно повысить эффективность ограничения доступа к подменным (фишинговым) ресурсам за счет их своевременного выявления методом исключения.
Срок реализации этой меры - третий квартал 2026 года. К этому времени в правительство должны быть представлены предложения по созданию такого реестра. Проработкой вопроса займутся Минцифры России, МВД, Минфин, ФНС, Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Банком России.
 
