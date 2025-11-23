https://1prime.ru/20251123/rossija-864836194.html

Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре ввезла 6,5 тысяч тонн вина из Грузии - максимум с апреля 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя. Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее. Россия за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии вина на минимальные с 2022 года 139,2 миллиона долларов, что на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.

