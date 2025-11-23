Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о самых выгодных месяцах для отпуска - 23.11.2025
Россиянам рассказали о самых выгодных месяцах для отпуска
светлана бессараб
superjob
госдума
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Согласно производственному календарю, наилучшим месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, так как он имеет самое большое количество рабочих дней. В июле 2026 года будет 23 рабочих дня. Среди других выгодных месяцев для планирования отпуска — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в каждом из которых будет по 22 рабочих дня. Ранее руководитель юридического направления в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал РИА Новости, что июль станет наиболее подходящим месяцем для отпуска. Немного уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, в октябре сообщила РИА Новости, что в 2026 году в России запланировано 247 рабочих и 118 выходных дней, а январь станет месяцем с наименьшим количеством рабочих дней.
Светлана Бессараб, SuperJob, Госдума
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Согласно производственному календарю, наилучшим месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, так как он имеет самое большое количество рабочих дней.
В июле 2026 года будет 23 рабочих дня. Среди других выгодных месяцев для планирования отпуска — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, в каждом из которых будет по 22 рабочих дня.
Ранее руководитель юридического направления в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал РИА Новости, что июль станет наиболее подходящим месяцем для отпуска. Немного уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.
Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, в октябре сообщила РИА Новости, что в 2026 году в России запланировано 247 рабочих и 118 выходных дней, а январь станет месяцем с наименьшим количеством рабочих дней.
