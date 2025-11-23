https://1prime.ru/20251123/rost-864841560.html

Страны G20 предупредили об угрозе замедления экономического роста

Страны G20 предупредили об угрозе замедления экономического роста - 23.11.2025, ПРАЙМ

Страны G20 предупредили об угрозе замедления экономического роста

Торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия могут... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T14:46+0300

2025-11-23T14:46+0300

2025-11-23T14:47+0300

мировая экономика

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840600_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_361003dc90cab26a4267d00a6b2c8366.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля. "Мировая экономика продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность и комплексные вызовы. К ним относятся геополитические и торговые разногласия, сбои в глобальных цепочках поставок, высокий уровень задолженности и частые экстремальные погодные явления и стихийные бедствия. Эти факторы могут создавать риски замедления экономического роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности", - говорится в документе. Кроме того, страны Группы признали необходимость повышения потенциала долгосрочного роста путем проведения макроэкономической политики, ориентированной на экономический рост, в том числе при одновременном создании бюджетных резервов, поощрении государственных и частных инвестиций. "Структурные реформы необходимы для обеспечения устойчивого экономического роста и создания большего числа рабочих мест более высокого качества. Все чрезмерные дисбалансы должны быть дополнительно проанализированы Международным валютным фондом и, при необходимости и без какой-либо дискриминации, устранены посредством реформ с учетом обстоятельств в каждой конкретной стране", - следует из текста декларации. Помимо этого, страны подтвердили обязательство по обменным курсам, принятое нашими министрами финансов и управляющими центральных банков в апреле 2021 года, и подчеркнули приверженность Центральных банков обеспечению ценовой стабильности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, центральные банки