Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта

2025-11-23T10:30+0300

мировая экономика

технологии

юар

максим орешкин

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически важными минералами, заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи. "На пленарном заседании в воскресенье планируется обсуждение искусственного интеллекта, децентрализованного интернета, справедливого распределения критически важных минералов. Затем президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса закроет саммит", - заявил Балойи журналистам на полях саммита. Также планируется ряд двусторонних встреч на полях саммита. Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

