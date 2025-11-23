https://1prime.ru/20251123/sammit-864838634.html
Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически важными минералами, заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи. "На пленарном заседании в воскресенье планируется обсуждение искусственного интеллекта, децентрализованного интернета, справедливого распределения критически важных минералов. Затем президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса закроет саммит", - заявил Балойи журналистам на полях саммита. Также планируется ряд двусторонних встреч на полях саммита. Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
