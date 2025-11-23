Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта - 23.11.2025
Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта
2025-11-23T10:30+0300
2025-11-23T10:30+0300
мировая экономика
технологии
юар
максим орешкин
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически важными минералами, заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи. "На пленарном заседании в воскресенье планируется обсуждение искусственного интеллекта, децентрализованного интернета, справедливого распределения критически важных минералов. Затем президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса закроет саммит", - заявил Балойи журналистам на полях саммита. Также планируется ряд двусторонних встреч на полях саммита. Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
ПРАЙМ
2025
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
мировая экономика, технологии, юар, максим орешкин
Мировая экономика, Технологии, ЮАР, Максим Орешкин
10:30 23.11.2025
 
Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта

Участники саммита G20 в ЮАР обсудят вопросы искусственного интеллекта и минералов

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Public domain/salamahdra
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически важными минералами, заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"На пленарном заседании в воскресенье планируется обсуждение искусственного интеллекта, децентрализованного интернета, справедливого распределения критически важных минералов. Затем президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса закроет саммит", - заявил Балойи журналистам на полях саммита.
Также планируется ряд двусторонних встреч на полях саммита.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
 
