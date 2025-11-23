Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20 - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/sammit-864841280.html
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20 - 23.11.2025, ПРАЙМ
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T14:46+0300
2025-11-23T14:46+0300
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11926c215cb087d4bd27fc0bb4cdda00.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля. "Мы признаем, что по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, включая устойчивые переходы, стремительную цифровизацию и промышленные инновации, спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти", - сообщается в документе. В декларации отмечается, что выгоды, связанные с критически важными полезными ископаемыми, пока не реализованы в полном объеме, и страны-производители, прежде всего развивающиеся государства, сталкиваются с проблемами недостатка инвестиций, ограниченных возможностей увеличения добавленной стоимости и обогащения, отсутствия технологий, а также с социально-экономическими и экологическими вызовами. "В этой связи мы приветствуем Рамочную основу "Группы двадцати" по критически важным полезным ископаемым, которая представляет собой добровольный, юридически не обязывающий концептуальный проект, призванный обеспечить трансформацию критически важных минеральных ресурсов в движущую силу процветания и устойчивого развития", - подчеркивается в декларации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840622_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a0fa587959ef34eccf0ac4d52542391.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика
Мировая экономика
14:46 23.11.2025
 
Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20

G20: спрос на критически важные ископаемые будет расти по мере изменения мировой экономики

© Thomas MukoyaСаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
© Thomas Mukoya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Мы признаем, что по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, включая устойчивые переходы, стремительную цифровизацию и промышленные инновации, спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти", - сообщается в документе.
В декларации отмечается, что выгоды, связанные с критически важными полезными ископаемыми, пока не реализованы в полном объеме, и страны-производители, прежде всего развивающиеся государства, сталкиваются с проблемами недостатка инвестиций, ограниченных возможностей увеличения добавленной стоимости и обогащения, отсутствия технологий, а также с социально-экономическими и экологическими вызовами.
"В этой связи мы приветствуем Рамочную основу "Группы двадцати" по критически важным полезным ископаемым, которая представляет собой добровольный, юридически не обязывающий концептуальный проект, призванный обеспечить трансформацию критически важных минеральных ресурсов в движущую силу процветания и устойчивого развития", - подчеркивается в декларации.
 
Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала