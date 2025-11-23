https://1prime.ru/20251123/sammit-864841280.html

Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти, заявили в G20

2025-11-23T14:46+0300

мировая экономика

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, говорится в совместной декларации стран-участниц G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге, ее текст был опубликован в воскресенье на сайте Кремля. "Мы признаем, что по мере того, как мировая экономика претерпевает значительные изменения, включая устойчивые переходы, стремительную цифровизацию и промышленные инновации, спрос на критически важные полезные ископаемые будет расти", - сообщается в документе. В декларации отмечается, что выгоды, связанные с критически важными полезными ископаемыми, пока не реализованы в полном объеме, и страны-производители, прежде всего развивающиеся государства, сталкиваются с проблемами недостатка инвестиций, ограниченных возможностей увеличения добавленной стоимости и обогащения, отсутствия технологий, а также с социально-экономическими и экологическими вызовами. "В этой связи мы приветствуем Рамочную основу "Группы двадцати" по критически важным полезным ископаемым, которая представляет собой добровольный, юридически не обязывающий концептуальный проект, призванный обеспечить трансформацию критически важных минеральных ресурсов в движущую силу процветания и устойчивого развития", - подчеркивается в декларации.

