Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции - 23.11.2025, ПРАЙМ
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции
2025-11-23T14:46+0300
2025-11-23T14:46+0300
мировая экономика
общество
оон
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати". "Мы продолжаем придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к коррупции и вновь подтверждаем нашу общую приверженность и готовность подавать пример в рамках глобальных усилий по борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками… Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором", - говорится в документе. Отмечается, что стороны также договорились укреплять осуществление конвенции ООН против коррупции и других документов, функционирование Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и других механизмов по предупреждению и противодействию коррупции. Кроме того, участники саммита будут продвигать активное взаимодействие с гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и частным сектором в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, другими применимыми международными обязательствами и национальным законодательством. "Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление "безопасной гавани" коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений. Мы будем укреплять механизмы защиты заявителей о коррупции", - уточняется в декларации.
2025
мировая экономика, общество , оон
Мировая экономика, Общество , ООН
14:46 23.11.2025
 
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции

Лидеры G20 договорились не допускать коррупции и конфликта интересов

© AP Photo / Themba HadebeСаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Саммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Themba Hadebe
