https://1prime.ru/20251123/sammit-864841414.html

Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции

Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции - 23.11.2025, ПРАЙМ

Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции

Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T14:46+0300

2025-11-23T14:46+0300

2025-11-23T14:46+0300

мировая экономика

общество

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a0f1a135c17614116f3059d38f5ebe9.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати". "Мы продолжаем придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к коррупции и вновь подтверждаем нашу общую приверженность и готовность подавать пример в рамках глобальных усилий по борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками… Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором", - говорится в документе. Отмечается, что стороны также договорились укреплять осуществление конвенции ООН против коррупции и других документов, функционирование Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и других механизмов по предупреждению и противодействию коррупции. Кроме того, участники саммита будут продвигать активное взаимодействие с гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и частным сектором в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, другими применимыми международными обязательствами и национальным законодательством. "Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление "безопасной гавани" коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений. Мы будем укреплять механизмы защиты заявителей о коррупции", - уточняется в декларации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , оон