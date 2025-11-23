https://1prime.ru/20251123/sammit-864841414.html
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции - 23.11.2025, ПРАЙМ
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции
Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T14:46+0300
2025-11-23T14:46+0300
2025-11-23T14:46+0300
мировая экономика
общество
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a0f1a135c17614116f3059d38f5ebe9.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати". "Мы продолжаем придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к коррупции и вновь подтверждаем нашу общую приверженность и готовность подавать пример в рамках глобальных усилий по борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками… Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором", - говорится в документе. Отмечается, что стороны также договорились укреплять осуществление конвенции ООН против коррупции и других документов, функционирование Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и других механизмов по предупреждению и противодействию коррупции. Кроме того, участники саммита будут продвигать активное взаимодействие с гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и частным сектором в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, другими применимыми международными обязательствами и национальным законодательством. "Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление "безопасной гавани" коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений. Мы будем укреплять механизмы защиты заявителей о коррупции", - уточняется в декларации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864840578_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_1f2ca0f0529a62d1e61407b012e4ddad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , оон
Мировая экономика, Общество , ООН
Страны G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции
Лидеры G20 договорились не допускать коррупции и конфликта интересов
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Страны-участницы саммита G20 договорились следовать принципу нетерпимости к коррупции и укреплять культуру честности, не допускать конфликта интересов, следует из декларации лидеров Южно-Африканского саммита "Группы двадцати".
"Мы продолжаем придерживаться принципа абсолютной нетерпимости к коррупции и вновь подтверждаем нашу общую приверженность и готовность подавать пример в рамках глобальных усилий по борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками… Мы обязуемся содействовать укреплению и продвижению культуры честности, подотчетности и прозрачности и недопущению конфликтов интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны также договорились укреплять осуществление конвенции ООН
против коррупции и других документов, функционирование Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и других механизмов по предупреждению и противодействию коррупции.
Кроме того, участники саммита будут продвигать активное взаимодействие с гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и частным сектором в соответствии с конвенцией ООН против коррупции, другими применимыми международными обязательствами и национальным законодательством.
"Мы вновь заявляем о приверженности не допускать предоставление "безопасной гавани" коррумпированным преступникам и активам, полученным в результате совершения коррупционных правонарушений. Мы будем укреплять механизмы защиты заявителей о коррупции", - уточняется в декларации.