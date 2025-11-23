https://1prime.ru/20251123/sanktsii-864847679.html
Бессент назвал европейские санкции против России провальными
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными". "Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Глава минфина США также обвинил европейцев в финансировании России через закупки нефти из РФ.
