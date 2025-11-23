Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент назвал европейские санкции против России провальными - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251123/sanktsii-864847679.html
Бессент назвал европейские санкции против России провальными
Бессент назвал европейские санкции против России провальными - 23.11.2025, ПРАЙМ
Бессент назвал европейские санкции против России провальными
Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными". | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T19:10+0300
2025-11-23T23:35+0300
экономика
мировая экономика
рф
скотт бессент
минфин сша
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_0:0:3784:2129_1920x0_80_0_0_59c4ab6553c417380b3a71859e3e2336.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными". "Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Глава минфина США также обвинил европейцев в финансировании России через закупки нефти из РФ.
https://1prime.ru/20251123/sanktsii-864844793.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_248:0:3784:2652_1920x0_80_0_0_8eb13387e1b66acc0e01cf038b37bf65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, скотт бессент, минфин сша, nbc
Экономика, Мировая экономика, РФ, Скотт Бессент, Минфин США, NBC
19:10 23.11.2025 (обновлено: 23:35 23.11.2025)
 
Бессент назвал европейские санкции против России провальными

Глава Минфина США Бессент назвал европейские санкции против России провальными

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Здание министерства финансов США в Вашингтоне.. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что считает европейские санкции против России "провальными".
"Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Глава минфина США также обвинил европейцев в финансировании России через закупки нефти из РФ.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
В Европе допустили поэтапное снятие санкций с России, сообщили СМИ
Вчера, 17:47
 
ЭкономикаМировая экономикаРФСкотт БессентМинфин СШАNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала