https://1prime.ru/20251123/shag-864847040.html

На Западе высказались о шаге Зеленского в отношении Ермака

На Западе высказались о шаге Зеленского в отношении Ермака - 23.11.2025, ПРАЙМ

На Западе высказались о шаге Зеленского в отношении Ермака

Решение Владимира Зеленского назначить Андрея Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США может свидетельствовать о стремлении затянуть... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T23:09+0300

2025-11-23T23:09+0300

2025-11-23T23:09+0300

в мире

сша

запад

украина

владимир зеленский

энергоатом

набу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_019b5af489165f93bcf39bc14716c7c3.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского назначить Андрея Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США может свидетельствовать о стремлении затянуть конфликт, считает британский дипломат Ян Прауд. Об этом он написал в соцсети X."Удивляет (на самом деле — не очень), что Зеленский назначил Ермака главным переговорщиком по вопросам мира. <...> Трудно представить, что он хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег", — написал дипломат.Прауд подчеркнул, что подобный шаг был сделан несмотря на продолжающийся коррупционный скандала на Украине и требования об отставке Ермака.Ранее на официальном портале Зеленского появился указ о составе украинской делегации для переговоров с США, во главе которой должен стоять Ермак. Жители Киева неоднократно выходили на площадь Независимости, выражая протест против данного решения и требуя отставки президента, а также увольнения руководителя офиса.Коррупционный скандал на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, найденных в ходе обысков. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что следственные мероприятия прошли у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание Украинская правда со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который успел покинуть территорию Украины.Позднее НАБУ представило фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в энергетической отрасли, включая Миндича. В деле также фигурирует экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада утвердила увольнение Галущенко с поста министра юстиции, а также освободила Светлану Гринчук от должности министра энергетики.

https://1prime.ru/20251123/ukraina-864846589.html

https://1prime.ru/20251123/begstvo-864846869.html

сша

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, запад, украина, владимир зеленский, энергоатом, набу, рада