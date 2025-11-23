На Западе высказались о шаге Зеленского в отношении Ермака
Прауд: назначение Ермака главой украинской делегации — это вызывающий шаг
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского назначить Андрея Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США может свидетельствовать о стремлении затянуть конфликт, считает британский дипломат Ян Прауд. Об этом он написал в соцсети X.
"Удивляет (на самом деле — не очень), что Зеленский назначил Ермака главным переговорщиком по вопросам мира. <...> Трудно представить, что он хочет чего-то иного, кроме продолжения конфликта и потока денег", — написал дипломат.
Прауд подчеркнул, что подобный шаг был сделан несмотря на продолжающийся коррупционный скандала на Украине и требования об отставке Ермака.
Ранее на официальном портале Зеленского появился указ о составе украинской делегации для переговоров с США, во главе которой должен стоять Ермак. Жители Киева неоднократно выходили на площадь Независимости, выражая протест против данного решения и требуя отставки президента, а также увольнения руководителя офиса.
Коррупционный скандал на Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетическом секторе и опубликовало фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, найденных в ходе обысков. Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что следственные мероприятия прошли у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание Украинская правда со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который успел покинуть территорию Украины.
Позднее НАБУ представило фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в энергетической отрасли, включая Миндича. В деле также фигурирует экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада утвердила увольнение Галущенко с поста министра юстиции, а также освободила Светлану Гринчук от должности министра энергетики.