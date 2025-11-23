https://1prime.ru/20251123/shvejtsarija-864832657.html
СМИ: в Швейцарии пройдут консультации по плану США по Украине
СМИ: в Швейцарии пройдут консультации по плану США по Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Швейцарии пройдут консультации по плану США по Украине
Представители ЕС, Великобритании, Франции и Германии примут участие в консультациях по предложенному США плану урегулирования украинского конфликта, которые... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T01:12+0300
2025-11-23T01:12+0300
2025-11-23T01:12+0300
мировая экономика
экономика
газ
сша
рф
киев
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864832657.jpg?1763849523
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ЕС, Великобритании, Франции и Германии примут участие в консультациях по предложенному США плану урегулирования украинского конфликта, которые пройдут в Швейцарии, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии.
"Евросоюз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по плану (президента США - ред.) Дональда Трампа… высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах, которые, вероятно, пройдут в Швейцарии", - пишет издание.
Евросоюз, как ожидается, будут представлять глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный помощник главы Евросовета Педро Лурти.
Издание пишет, что европейцы, как ожидается, будут пытаться "размыть" предложение США о признании территорий Донбасса за РФ, желая, чтобы отправной точкой переговоров о прекращении огня была текущая линия соприкосновения, при этом они не рассматривают ее как основу для окончательного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, газ, сша, рф, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, ес, politico, ек
Мировая экономика, Экономика, Газ, США, РФ, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС, Politico, ЕК
СМИ: в Швейцарии пройдут консультации по плану США по Украине
Politico: ЕС, Британия, Франция и Германия примут участие в консультациях по Украине
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ЕС, Великобритании, Франции и Германии примут участие в консультациях по предложенному США плану урегулирования украинского конфликта, которые пройдут в Швейцарии, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии.
"Евросоюз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по плану (президента США - ред.) Дональда Трампа… высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах, которые, вероятно, пройдут в Швейцарии", - пишет издание.
Евросоюз, как ожидается, будут представлять глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный помощник главы Евросовета Педро Лурти.
Издание пишет, что европейцы, как ожидается, будут пытаться "размыть" предложение США о признании территорий Донбасса за РФ, желая, чтобы отправной точкой переговоров о прекращении огня была текущая линия соприкосновения, при этом они не рассматривают ее как основу для окончательного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.