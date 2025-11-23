https://1prime.ru/20251123/shvejtsarija-864832657.html

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Представители ЕС, Великобритании, Франции и Германии примут участие в консультациях по предложенному США плану урегулирования украинского конфликта, которые пройдут в Швейцарии, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии. "Евросоюз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по плану (президента США - ред.) Дональда Трампа… высокопоставленные представители по безопасности от Франции и Германии также будут присутствовать на переговорах, которые, вероятно, пройдут в Швейцарии", - пишет издание. Евросоюз, как ожидается, будут представлять глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный помощник главы Евросовета Педро Лурти. Издание пишет, что европейцы, как ожидается, будут пытаться "размыть" предложение США о признании территорий Донбасса за РФ, желая, чтобы отправной точкой переговоров о прекращении огня была текущая линия соприкосновения, при этом они не рассматривают ее как основу для окончательного урегулирования. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

