США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ - 23.11.2025
США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", - говорится в сообщении. Как пишет газета, американские чиновники уверены, что Украина якобы не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это "будет стоить ей поддержки США и Европы". В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
12:14 23.11.2025
 
США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, американские чиновники уверены, что Украина якобы не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это "будет стоить ей поддержки США и Европы".
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
 
