https://1prime.ru/20251123/smi-864840016.html

США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ

США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ - 23.11.2025, ПРАЙМ

США могут поставить Киеву "Томагавки", пишут СМИ

Американские чиновники рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск на Украине в случае... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T12:14+0300

2025-11-23T12:14+0300

2025-11-23T12:14+0300

мировая экономика

украина

рф

киев

кир стармер

эммануэль макрон

владимир путин

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "Для укрепления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk в случае достижения мирного соглашения... в качестве альтернативы (размещению европейских войск - ред.)", - говорится в сообщении. Как пишет газета, американские чиновники уверены, что Украина якобы не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку это "будет стоить ей поддержки США и Европы". В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, киев, кир стармер, эммануэль макрон, владимир путин, washington post