МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Восемьдесят лет назад был основан международный аэропорт Сочи. Ниже приводится справочная информация. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова - международный аэропорт федерального значения в России. Расположен в Адлерском районе города Сочи. История сочинского аэропорта началась в феврале 1929 года. В связи с планами будущего развития курорта городские власти решили построить аэродром на месте заброшенных фруктовых садов, когда-то посаженных московским купцом Василием Хлудовым на правом берегу реки Сочи. Строительство велось в усиленном режиме и было завершено 2 мая 1929 года. Аэродром использовался в качестве гражданского аэропорта и сначала принимал только транспортные и почтовые легкомоторные самолеты. Именно отсюда совершил свой последний полет вдоль берега моря легендарный командарм Ян Фабрициус. В 1935 году на аэродроме построили новое здание аэровокзала, а в 1936 году в Сочи открылись регулярные пассажирские авиалинии. С началом Великой Отечественной войны стало понятно, что сочинский аэропорт очень мал. В июле 1941 года было принято решение о строительстве новой воздушной гавани. Единственное ровное место было в Адлере на полях овощеводческого совхоза "Черноморец". Всё трудоспособное население было привлечено к земляным работам по расчистке местности - это были в основном женщины, старики и подростки из Сочи и Адлера. Они корчевали деревья и кустарники, готовили земляное покрытие к строительству взлетно-посадочной полосы. Дренаж для взлетного поля выполнялся из крупного булыжника, который собирали на реке Мзымта. Все работы велись вручную. На строительство аэродрома было отпущено два месяца, объект был построен за 50 дней. Первого сентября 1941 года Адлерский аэродром принял первые военные самолеты. В годы Великой Отечественной войны на Адлерском аэродроме базировалось более 20 авиаполков. В основном это были штурмовики, но были и истребители, бомбардировщики, разведывательные, санитарные и особые авиаполки, которые летали к крымским партизанам. Аэродром сыграл большую роль в битве за Кавказ. Многочисленные попытки вражеской авиации вывести аэродром из строя не увенчались успехом. Двадцать третьего ноября 1945 года приказом Главного управления Гражданского воздушного флота аэропорт в сочинском Адлере получил официальный статус. Первоначально полеты осуществлялись только в шесть городов страны, но с каждым годом география полетов расширялась. При этом старый аэродром, находившийся в Центральном районе Сочи, был закрыт, а на его территории началось возведение жилых кварталов. В 1948 и 1956 годах были построены здания аэровокзала. Интенсивность пассажиропотока обеспечивалась туристической привлекательностью региона, что, в свою очередь, стимулировало расширение аэропорта: в 1964-1983 годах были построены три пассажирских павильона, гостиница, багажный павильон, радионавигационные и посадочные системы. В 1966 году аэропорт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1967 году он был переименован в "Аэропорт Сочи Северо-Кавказского управления гражданской авиации". С 1981 года аэропорт начал осуществлять регулярные международные рейсы, включая маршруты в Братиславу, Будапешт и Прагу. Позднее были открыты рейсы на Ближний Восток и в Западную Европу. В 1989 году было начато строительство нового аэропорта, но оно было заморожено в связи с распадом СССР. В 2006 году аэропорт Сочи был продан Росимуществом на аукционе за 5,5 миллиарда рублей (около 220 миллионов долларов) ООО "Стратегия Юг". В ходе подготовки к Зимним Олимпийским играм 2014 года благодаря реализованной в 2007-2013 годах программе реконструкции и модернизации мощность аэропорта Сочи была значительно увеличена. Инвестиции в проект составили более 14 миллиардов рублей. Шестнадцатого сентября 2010 года был введен в эксплуатацию новый терминал площадью 65 тысяч квадратных метров. Аэропорт стал первым полностью готовым ключевым объектом Олимпиады-2014. В рамках проекта модернизации сочинского авиаузла была введена в эксплуатацию посадочная галерея общей площадью шесть тысяч квадратных метров с 10 телетрапами, запущен в эксплуатацию современный VIP-терминал площадью четыре тысячи квадратных метров, обновлен парк аэродромной техники, а также внедрены стандарты безбарьерной среды. Благодаря реконструкции пропускная способность сочинского аэропорта была увеличена до 3800 пассажиров в час. Во время XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр аэропорт установил несколько рекордов по обслуживанию пассажиров. Почти за два с половиной месяца, с 7 января по 18 марта 2014 года, было обслужено около 615 тысяч пассажиров (20% всего пассажиропотока 2014 года). В дни подготовки и проведения Олимпиады и Паралимпиады было выполнено более 9600 взлетно-посадочных операций, обработано более 7600 тонн багажа, 1600 тонн грузов и более 25 тонн почты. За один день, 24 февраля, аэропорт обслужил более 25 тысяч пассажиров на вылет, было выполнено более 575 рейсов на прилет и на вылет. В этот день аэропорт справился с двадцатипятипроцентным превышением пропускной способности. Это был абсолютный рекорд за почти 70-летнюю историю аэропорта. По итогам 2014 года пассажиропоток Международного аэропорта Сочи составил около трех миллионов человек - на 28% больше, чем в 2013 году. Такое количество пассажиров воспользовалось услугами аэропорта впервые с 1991 года. В 2019 году аэропорту было присвоено имя летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Аэропорт Сочи является одним из крупнейших в России. Площадь аэровокзального комплекса - 65 тысяч квадратных метров. Аэропорт обслуживает рейсы 28 авиакомпаний по 73 направлениям. В настоящее время на территории сочинского аэропорта расположены две взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок площадью 219 тысяч квадратных метров. Посадка самолетов возможна только со стороны моря, а взлет - в обратном направлении, в сторону моря (почти на встречных курсах), что делает аэропорт Сочи одним из самых сложных в навигационном плане. На севере и северо-востоке приземление и взлет воздушных судов невозможны из-за наличия горных массивов. С 2007 года в сочинском аэропорту разрешено принимать практически все типы воздушных судов, включая А-330, Boeing-747, Boeing-777 (-200, −300, −200LR, −300ER). Аэропортом управляет ГК "Аэродинамика" (ранее "Базэл Аэро"). По итогам 2024 года аэропорт Сочи обслужил 13,7 миллиона пассажиров. В январе-сентябре 2025 года пассажиропоток аэропорта составил 11,2 миллиона пассажиров. Аэропорт Сочи неоднократно признавался лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров по результатам международного исследования Airport Service Quality (2015‑2021). В 2016 и 2018 годах аэропорт Сочи признавался лучшим региональным аэропортом по версии Business Traveller Russia and CIS (премия, учрежденная международным журналом Business Traveller).

