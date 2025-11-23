Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пугающий шаг": ученые захотели приглушить Солнце - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Пугающий шаг": ученые захотели приглушить Солнце
Компания Stardust собирается снизить солнечную яркость, чтобы уменьшить температуру на Земле, пишет американский New Yorker. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T06:51+0300
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Компания Stardust собирается снизить солнечную яркость, чтобы уменьшить температуру на Земле, пишет американский New Yorker. "Stardust – название небольшого стартапа с огромными амбициями. Компания, базирующаяся в Израиле и зарегистрированная в Делавэре, предлагает ни много ни мало – уменьшить яркость Солнца", — говорится в материале. Согласно журналу, инициаторы проекта планируют использовать метод, который напоминает природные вулканические извержения, когда огромное количество диоксида серы в воздухе отражает солнечное излучение обратно в космос, что приводит к понижению температуры на планете. "Компания называет эту схему "технологией отражения солнечного света", хотя чаще е называют солнечной геоинженерией. В той или иной форме эта идея витала в воздухе десятилетиями, но Stardust сделала большой — некоторые могли бы сказать, пугающий — шаг вперед", — пишет издание. Предполагается, что специальные частицы будут распыляться над облачным слоем, создавая своеобразное зеркало, которое уменьшит воздействие солнечного тепла.Однако компания предпочла не раскрывать состав своих частиц, лишь заверив, что они абсолютно безопасны для людей и природы. Как отметил соучредитель фирмы Янай Йедваб, они не намерены самостоятельно внедрять свои разработки, так как это потребовало бы значительных финансовых затрат и ресурсов. "Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в различных правительствах, которые будут задействованы", — сказал он.
06:51 23.11.2025
 
Солнце
Солнце. Архивное фото
