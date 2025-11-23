Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество - 23.11.2025
Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество
Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество - 23.11.2025, ПРАЙМ
Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор провинции Шэньси Чжао Ган обсудили динамику экономического сотрудничества, сообщил глава... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T19:49+0300
2025-11-23T19:49+0300
экономика
россия
китай
вологда
вологодская область
дед мороз
бизнес
китай
вологда
вологодская область
россия, китай, вологда, вологодская область, дед мороз, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Вологда, Вологодская область, Дед Мороз, Бизнес
19:49 23.11.2025
 
Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество

Филимонов и губернатор Шэньси Чжао Ган обсудили динамику экономического сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор провинции Шэньси Чжао Ган обсудили динамику экономического сотрудничества, сообщил глава российского региона.
"Провели встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Обсудили динамику экономического сотрудничества", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что пригласил инвесторов из Шэньси стать резидентами особой экономической зоны "Вологодская", а делегацию провинции посетить ежегодный Международный лесной форум и выставку "Российский лес".
"Обратил внимание и на возможность для инвесторов из Китая принять участие в развитии ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Говорили также о налаживании взаимодействия между торгово-промышленными палатами наших регионов и открытии постоянной экспозиции вологодской продукции в Сиане… Мы запустили транспортный контейнерный логистический терминал "Вологда — Восток". Прорабатываем новый маршрут "Вологда — Шанхай" по поставке контейнерных грузов", - отметил глава региона.
Филимонов сообщил, что за восемь месяцев этого года внешнеторговый оборот региона с Китаем достиг 638 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Страна занимает второе место по товарообороту с областью и первое — по объему импорта.
"Подняли вопросы культурного и спортивного обмена. На Вологодчине активно развиваются восточные единоборства, наши спортшколы традиционно показывают высокие результаты. В феврале в Вологде прошёл Международный турнир по ушу с участием спортсменов из Шэньси. Предложил ежегодно проводить крупный форум по ушу между командами России и Китая, попеременно организуя встречи в Вологде и Шэньси, а также расширить обмен тренерами и спортсменами", - написал он.
Губернатор также сообщил, что в сфере культуры могут быть реализованы совместные выставочные проекты. В начале 2026 года в Вологде откроется Музей китайской культуры и искусства, глава региона предложил провинции Шэньси поучаствовать в пополнении коллекции.
По его словам, на встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и туризма. В сентябре Вологодский государственный университет подписал договор о партнёрстве с Сианьским университетом иностранных языков. В планах — обмен студентами, магистрантами, аспирантами, преподавателями и научными сотрудниками. Он предложил расширить взаимодействие в технических дисциплинах, медицине и IT. Этой весной Вологодчину посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси. В настоящее время ведется работа по развитию совместных турмаршрутов.
Филимонов также сообщил, что было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между правительством Вологодской области и Народным правительством провинции Шэньси.
"Документ закрепляет установление официальных дружественных связей между нашими регионами и задаёт направление для дальнейшего развития сотрудничества. В его рамках продолжим расширять взаимодействие в торгово-промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, спортивной и туристической и иных сферах", - отметил губернатор.
По его словам, соглашение станет основой для формирования пятилетнего плана его реализации, который будет включать конкретные совместные проекты и мероприятия по всем ключевым направлениям партнерства.
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙВологдаВологодская областьДед МорозБизнес
 
 
Заголовок открываемого материала