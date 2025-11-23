https://1prime.ru/20251123/sotrudnichestvo-864845334.html

Вологодчина и Шэньси обсудили экономическое сотрудничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор провинции Шэньси Чжао Ган обсудили динамику экономического сотрудничества, сообщил глава российского региона. "Провели встречу с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Обсудили динамику экономического сотрудничества", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что пригласил инвесторов из Шэньси стать резидентами особой экономической зоны "Вологодская", а делегацию провинции посетить ежегодный Международный лесной форум и выставку "Российский лес". "Обратил внимание и на возможность для инвесторов из Китая принять участие в развитии ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Великом Устюге, на родине Деда Мороза. Говорили также о налаживании взаимодействия между торгово-промышленными палатами наших регионов и открытии постоянной экспозиции вологодской продукции в Сиане… Мы запустили транспортный контейнерный логистический терминал "Вологда — Восток". Прорабатываем новый маршрут "Вологда — Шанхай" по поставке контейнерных грузов", - отметил глава региона. Филимонов сообщил, что за восемь месяцев этого года внешнеторговый оборот региона с Китаем достиг 638 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Страна занимает второе место по товарообороту с областью и первое — по объему импорта. "Подняли вопросы культурного и спортивного обмена. На Вологодчине активно развиваются восточные единоборства, наши спортшколы традиционно показывают высокие результаты. В феврале в Вологде прошёл Международный турнир по ушу с участием спортсменов из Шэньси. Предложил ежегодно проводить крупный форум по ушу между командами России и Китая, попеременно организуя встречи в Вологде и Шэньси, а также расширить обмен тренерами и спортсменами", - написал он. Губернатор также сообщил, что в сфере культуры могут быть реализованы совместные выставочные проекты. В начале 2026 года в Вологде откроется Музей китайской культуры и искусства, глава региона предложил провинции Шэньси поучаствовать в пополнении коллекции. По его словам, на встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере образования и туризма. В сентябре Вологодский государственный университет подписал договор о партнёрстве с Сианьским университетом иностранных языков. В планах — обмен студентами, магистрантами, аспирантами, преподавателями и научными сотрудниками. Он предложил расширить взаимодействие в технических дисциплинах, медицине и IT. Этой весной Вологодчину посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси. В настоящее время ведется работа по развитию совместных турмаршрутов. Филимонов также сообщил, что было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между правительством Вологодской области и Народным правительством провинции Шэньси. "Документ закрепляет установление официальных дружественных связей между нашими регионами и задаёт направление для дальнейшего развития сотрудничества. В его рамках продолжим расширять взаимодействие в торгово-промышленной, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, спортивной и туристической и иных сферах", - отметил губернатор. По его словам, соглашение станет основой для формирования пятилетнего плана его реализации, который будет включать конкретные совместные проекты и мероприятия по всем ключевым направлениям партнерства.

