Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году

Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году

2025-11-23T19:32+0300

2025-11-23T19:32+0300

2025-11-23T19:32+0300

ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. "Я в высокой степени уверенности насчет 2026 года", - сказал Бессент в интервью NBC News. По его словам, экономика почувствует пользу от внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа. В середине ноября закончился самый длительный в истории США перерыв в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета, который продлился 43 дня.

