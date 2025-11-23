https://1prime.ru/20251123/ssha-864845039.html
Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году
Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году - 23.11.2025, ПРАЙМ
Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T19:32+0300
2025-11-23T19:32+0300
2025-11-23T19:32+0300
экономика
мировая экономика
сша
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_0:0:3784:2129_1920x0_80_0_0_59c4ab6553c417380b3a71859e3e2336.jpg
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. "Я в высокой степени уверенности насчет 2026 года", - сказал Бессент в интервью NBC News. По его словам, экономика почувствует пользу от внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа. В середине ноября закончился самый длительный в истории США перерыв в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета, который продлился 43 дня.
https://1prime.ru/20251102/usa-864162543.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_248:0:3784:2652_1920x0_80_0_0_8eb13387e1b66acc0e01cf038b37bf65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году
Глава Минфина США Бессент не ожидает спада экономики в следующем году