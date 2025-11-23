Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году. "Я в высокой степени уверенности насчет 2026 года", - сказал Бессент в интервью NBC News. По его словам, экономика почувствует пользу от внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа. В середине ноября закончился самый длительный в истории США перерыв в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета, который продлился 43 дня.
мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
19:32 23.11.2025
 
Бессент исключил вероятность рецессии в США в следующем году

Глава Минфина США Бессент не ожидает спада экономики в следующем году

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Здание министерства финансов США в Вашингтоне.. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что не ожидает спада экономики в следующем году.
"Я в высокой степени уверенности насчет 2026 года", - сказал Бессент в интервью NBC News.
По его словам, экономика почувствует пользу от внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа.
В середине ноября закончился самый длительный в истории США перерыв в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета, который продлился 43 дня.
