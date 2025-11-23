https://1prime.ru/20251123/strany-864833282.html

Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией

Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ

Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией

Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T02:30+0300

2025-11-23T02:30+0300

2025-11-23T02:30+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

максим орешкин

вто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864833282.jpg?1763854220

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. "Мы надеемся интенсифицировать торговлю африканских стран с Россией и сотрудничать с властями РФ в этом направлении. На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки". Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран с населением порядка 1,3 миллиарда человек. Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, максим орешкин, вто