Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене.
"Мы надеемся интенсифицировать торговлю африканских стран с Россией и сотрудничать с властями РФ в этом направлении. На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки".
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран с населением порядка 1,3 миллиарда человек.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
