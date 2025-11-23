Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251123/strany-864833282.html
Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией
Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ
Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией
Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T02:30+0300
2025-11-23T02:30+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
максим орешкин
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864833282.jpg?1763854220
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. "Мы надеемся интенсифицировать торговлю африканских стран с Россией и сотрудничать с властями РФ в этом направлении. На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки". Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран с населением порядка 1,3 миллиарда человек. Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, максим орешкин, вто
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Максим Орешкин, ВТО
02:30 23.11.2025
 
Африканские страны намерены развивать торговлю с Россией

Генсек AfCFTA Мене: африканские страны намерены развивать торговлю с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны намерены развивать торговлю с РФ, препятствий для этого нет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене.
"Мы надеемся интенсифицировать торговлю африканских стран с Россией и сотрудничать с властями РФ в этом направлении. На данный момент нет каких-либо препятствий для этого, необходимо лишь выработать юридические рамки для сотрудничества", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки".
Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим более 50 стран с населением порядка 1,3 миллиарда человек.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФМаксим ОрешкинВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала