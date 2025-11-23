https://1prime.ru/20251123/tovarooborot-864834716.html
Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов
Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов - 23.11.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов
Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T06:31+0300
2025-11-23T06:31+0300
2025-11-23T06:31+0300
экономика
россия
мировая экономика
венгрия
будапешт
рф
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864834716.jpg?1763868676
БУДАПЕШТ, 23 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов.
По его словам, по итогам первого квартала 2025 года товарооборот России и Венгрии составил 1,74 миллиарда долларов, что "несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года".
"Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС, то мы такие подсчеты не ведем, но, согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной", - отметил посол.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что венгерская экономика из-за санкций в год теряет 6,5 миллиардов евро, а за три года потеряла уже 19,5 миллиардов, поэтому Будапешт выступает за отмену антироссийских санкций.
венгрия
будапешт
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, венгрия, будапешт, рф, виктор орбан, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Виктор Орбан, ЕС
Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов
Посол Станиславов: товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов
БУДАПЕШТ, 23 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов.
По его словам, по итогам первого квартала 2025 года товарооборот России и Венгрии составил 1,74 миллиарда долларов, что "несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года".
"Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС, то мы такие подсчеты не ведем, но, согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной", - отметил посол.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что венгерская экономика из-за санкций в год теряет 6,5 миллиардов евро, а за три года потеряла уже 19,5 миллиардов, поэтому Будапешт выступает за отмену антироссийских санкций.