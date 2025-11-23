https://1prime.ru/20251123/tovarooborot-864834716.html

Товарооборот России и Венгрии может превысить пять миллиардов долларов

БУДАПЕШТ, 23 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Венгрии по итогам 2025 года может превысить пять миллиардов долларов, но все равно остается чувствительным к санкциям и не достигает уровня 2022 года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов. "Наш среднегодовой товарооборот сейчас составляет порядка пяти миллиардов долларов, вполне возможно, по итогам этого года превзойдём указанный показатель, но говорить о том, что мы близки к уровню 2022 года, не приходится, товарооборот остаётся чувствительным к санкциям", - сказал Станиславов. По его словам, по итогам первого квартала 2025 года товарооборот России и Венгрии составил 1,74 миллиарда долларов, что "несколько лучше показателей за аналогичный период прошлого года". "Что касается ущерба, который понесла венгерская экономика из-за антироссийских санкций ЕС, то мы такие подсчеты не ведем, но, согласно официальным заявлениям венгерских властей, можно говорить о сумме порядка 19 миллиардов евро. Глядя на статистику нашего двустороннего товарооборота и просевшие за последние годы показатели, такая оценка в целом кажется вполне объективной", - отметил посол. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что венгерская экономика из-за санкций в год теряет 6,5 миллиардов евро, а за три года потеряла уже 19,5 миллиардов, поэтому Будапешт выступает за отмену антироссийских санкций.

