Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG), утверждает Forbes. По данным издания, состояние американского лидера сократилось до 6,2 миллиарда долларов по сравнению с 7,3 миллиарда в сентябре текущего года. "По состоянию на сентябрь состояние Трампа выросло на 3 миллиарда долларов за последний год, что позволило ему занять 201-е место в списке Forbes 400 самых богатых людей Америки, поднявшись на 118 позиций по сравнению со списком 2024 года", - отмечает журнал. Тогда рост был в значительной степени обусловлен инвестициями семьи Трампа в криптовалюту. Подчеркивается также, что глава Белого дома ранее уже заявил о передаче своей доли в Trump Media and Technology Group, которая, в частности, владеет социальной сетью Truth Social, под контроль траста, контролируемого сыном президента Дональдом Трампом-младшим.

