Трамп заявил, что США продолжают продавать НАТО оружие для Украины
2025-11-23T17:42+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
нато
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для дальнейшей передачи Украине, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. "США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине", - написал он в социальной сети Truth Social.
