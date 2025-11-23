Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России - 23.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России
украина
киев
запад
the telegraph
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства долгое время вводили Украину в заблуждение, обещая, что их помощь позволит Киеву одержать верх над Москвой, сообщает газета The Telegraph. "(Европе. — Прим. Ред.) явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление", — говорится в статье. Как пишет издание, европейские лидеры продолжают вести себя так, будто играют значимую роль в мировой политике, однако, по мнению газеты, это далеко от реальности, особенно в вопросе финансов и военного влияния. "Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду", — резюмирует автор статьи. Ранее профессор Питер Кузник, занимающий пост директора Института ядерных исследований Американского университета, отметил, что европейские лидеры столкнулись с проблемой собственной слабости и некомпетентности в поддержке Украины. Он указал на то, что несмотря на продолжающиеся заявления о помощи, общественность в ЕС все больше устает от ситуации на Украине, в то время как состояние экономики союза ухудшается.
украина
киев
запад
06:44 23.11.2025
 
На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России

Telegraph: Европа обманывала Киев о его способности победить Россию

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства долгое время вводили Украину в заблуждение, обещая, что их помощь позволит Киеву одержать верх над Москвой, сообщает газета The Telegraph.
"(Европе. — Прим. Ред.) явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление", — говорится в статье.
Как пишет издание, европейские лидеры продолжают вести себя так, будто играют значимую роль в мировой политике, однако, по мнению газеты, это далеко от реальности, особенно в вопросе финансов и военного влияния.
"Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду", — резюмирует автор статьи.
Ранее профессор Питер Кузник, занимающий пост директора Института ядерных исследований Американского университета, отметил, что европейские лидеры столкнулись с проблемой собственной слабости и некомпетентности в поддержке Украины. Он указал на то, что несмотря на продолжающиеся заявления о помощи, общественность в ЕС все больше устает от ситуации на Украине, в то время как состояние экономики союза ухудшается.
 
