https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834801.html

На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России

На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России - 23.11.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что произошло с Украиной из-за России

Европейские государства долгое время вводили Украину в заблуждение, обещая, что их помощь позволит Киеву одержать верх над Москвой, сообщает газета The... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T06:44+0300

2025-11-23T06:44+0300

2025-11-23T06:44+0300

украина

киев

запад

the telegraph

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства долгое время вводили Украину в заблуждение, обещая, что их помощь позволит Киеву одержать верх над Москвой, сообщает газета The Telegraph. "(Европе. — Прим. Ред.) явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление", — говорится в статье. Как пишет издание, европейские лидеры продолжают вести себя так, будто играют значимую роль в мировой политике, однако, по мнению газеты, это далеко от реальности, особенно в вопросе финансов и военного влияния. "Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду", — резюмирует автор статьи. Ранее профессор Питер Кузник, занимающий пост директора Института ядерных исследований Американского университета, отметил, что европейские лидеры столкнулись с проблемой собственной слабости и некомпетентности в поддержке Украины. Он указал на то, что несмотря на продолжающиеся заявления о помощи, общественность в ЕС все больше устает от ситуации на Украине, в то время как состояние экономики союза ухудшается.

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, the telegraph