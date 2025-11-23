"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского
Welt: Зеленский может не пережить конфликт с ультранационалистами в Киеве
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Корреспондент немецкого телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, Кристоф Ваннер, высказал мнение, что Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями из-за недовольства ультранационалистов, вызванного последними коррупционными кризисами и неудачами в военной сфере.
"Ведь этот дисбаланс (В своей политике. — Прим. Ред.) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане", — пояснил Ваннер.
Корреспондент отметил, что Зеленскому необходимо учитывать сложное положение, усугубленное неудачами украинской армии на фронте.
"Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная", — заключил Ваннер.
В понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что митингующие на площади Независимости в Киеве требуют не только ухода, но и ареста главы офиса президента Андрея Ермака. Они обещают протестовать каждую неделю до выполнения их требований.
В четверг депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что нежелание Зеленского уволить Андрея Ермака может вызвать новый "майдан" на Украине.
Ранее "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщала, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. Депутат Алексей Гончаренко* отмечал, что Зеленский планировал отправить Ермака в отставку 20 ноября. В свою очередь депутат Марьяна Безуглая также призвала к кардинальным изменениям в офисе президента.
10 ноября НАБУ объявило о начале крупномасштабной спецоперации в энергетической сфере, представив фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, изъятых в ходе обысков. Ярослав Железняк сообщил об обысках у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды" сотрудники НАБУ также провели обыски у предпринимателя и доверенного лица Владимира Зеленского Тимура Миндича, который уже успел покинуть страну.
В ноябре 2013 года на майдане Незалежности начались протесты в поддержку евроинтеграции после отказа правительства подписать соглашение с ЕС. Это привело к масштабным столкновениям, в ходе которых в феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, который впоследствии покинул страну.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.