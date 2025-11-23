https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834926.html

"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского

"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского - 23.11.2025, ПРАЙМ

"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского

Корреспондент немецкого телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, Кристоф Ваннер, высказал мнение, что Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T06:46+0300

2025-11-23T06:46+0300

2025-11-23T06:46+0300

общество

мировая экономика

киев

украина

владимир зеленский

алексей гончаренко

набу

die welt

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Корреспондент немецкого телеканала Die Welt, находящийся в Киеве, Кристоф Ваннер, высказал мнение, что Владимир Зеленский может столкнуться с серьезными трудностями из-за недовольства ультранационалистов, вызванного последними коррупционными кризисами и неудачами в военной сфере. "Ведь этот дисбаланс (В своей политике. — Прим. Ред.) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане", — пояснил Ваннер. Корреспондент отметил, что Зеленскому необходимо учитывать сложное положение, усугубленное неудачами украинской армии на фронте. "Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная", — заключил Ваннер.В понедельник издание "Страна.ua" сообщило, что митингующие на площади Независимости в Киеве требуют не только ухода, но и ареста главы офиса президента Андрея Ермака. Они обещают протестовать каждую неделю до выполнения их требований. В четверг депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что нежелание Зеленского уволить Андрея Ермака может вызвать новый "майдан" на Украине. Ранее "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщала, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. Депутат Алексей Гончаренко* отмечал, что Зеленский планировал отправить Ермака в отставку 20 ноября. В свою очередь депутат Марьяна Безуглая также призвала к кардинальным изменениям в офисе президента. 10 ноября НАБУ объявило о начале крупномасштабной спецоперации в энергетической сфере, представив фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, изъятых в ходе обысков. Ярослав Железняк сообщил об обысках у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды" сотрудники НАБУ также провели обыски у предпринимателя и доверенного лица Владимира Зеленского Тимура Миндича, который уже успел покинуть страну. В ноябре 2013 года на майдане Незалежности начались протесты в поддержку евроинтеграции после отказа правительства подписать соглашение с ЕС. Это привело к масштабным столкновениям, в ходе которых в феврале 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Виктора Януковича, который впоследствии покинул страну.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20251122/protesty-864823240.html

https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864816168.html

https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864820306.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, набу, die welt, энергоатом