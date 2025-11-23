В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза
Telegraph: Зеленский может встретиться с тройной угрозой для своей власти
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с тройной угрозой для своей политической карьеры, вызванной коррупционным скандалом на Украине, значительными потерями в армии и напряженными связями с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает британское издание Telegraph.
"Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом", — говорится в статье.
Издание считает, что скандал, связанный с бывшим союзником Зеленского Тимуром Миндичем и его бегством за границу, породил много вопросов по поводу политики Киева в части мобилизации.
"В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо", — подчеркивается в материале.
Автор статьи отмечает, что в разгар коррупционного скандала, затронувшего энергетический сектор, момент его возникновения был крайне неудачным.
НАБУ 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в сфере энергетики, продемонстрировав фотографии сумок, полных иностранной валюты, изъятой в ходе обысков. Ярослав Железняк, депутат Рады, сообщил об обысках у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме". "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что следственные действия коснулись также бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, которому удалось покинуть страну.
Позднее НАБУ выпустило аудиозаписи в рамках дела о коррупции в энергетической сфере, где фигурировали личности, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетическом секторе, среди которых был Миндич. Дело также затронуло бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансового партнера Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада отстранила Германа Галущенко, фигурировавшего в коррупционном деле, от должности министра юстиции, а Светлану Гринчук - от обязанностей министра энергетики.