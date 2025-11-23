https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835405.html

В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза

В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза - 23.11.2025, ПРАЙМ

В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза

Владимир Зеленский сталкивается с тройной угрозой для своей политической карьеры, вызванной коррупционным скандалом на Украине, значительными потерями в армии и | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T06:54+0300

2025-11-23T06:54+0300

2025-11-23T06:54+0300

мировая экономика

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

набу

энергоатом

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с тройной угрозой для своей политической карьеры, вызванной коррупционным скандалом на Украине, значительными потерями в армии и напряженными связями с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает британское издание Telegraph. "Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом", — говорится в статье. Издание считает, что скандал, связанный с бывшим союзником Зеленского Тимуром Миндичем и его бегством за границу, породил много вопросов по поводу политики Киева в части мобилизации. "В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо", — подчеркивается в материале. Автор статьи отмечает, что в разгар коррупционного скандала, затронувшего энергетический сектор, момент его возникновения был крайне неудачным. НАБУ 10 ноября объявило о проведении крупной спецоперации в сфере энергетики, продемонстрировав фотографии сумок, полных иностранной валюты, изъятой в ходе обысков. Ярослав Железняк, депутат Рады, сообщил об обысках у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме". "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщила, что следственные действия коснулись также бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, которому удалось покинуть страну. Позднее НАБУ выпустило аудиозаписи в рамках дела о коррупции в энергетической сфере, где фигурировали личности, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, замешанной в коррупции в энергетическом секторе, среди которых был Миндич. Дело также затронуло бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансового партнера Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада отстранила Германа Галущенко, фигурировавшего в коррупционном деле, от должности министра юстиции, а Светлану Гринчук - от обязанностей министра энергетики.

https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834926.html

https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834801.html

https://1prime.ru/20251122/protesty-864823240.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, набу, энергоатом, рада