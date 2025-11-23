https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835691.html
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Украинский политик и депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в своем Telegram-канале заявил о необходимости немедленного ареста Владимира Зеленского. "Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о наличии групп, стремящихся к отставке Зеленского. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Азаров обсудил вероятность социальных беспорядков и протестных акций на Украине, обусловленных масштабным коррупционным скандалом. Он отметил, что в Верховной раде зарегистрировали предложение об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака. На основании документов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованных депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) , Зеленский упоминается в обвинительном заключении против его соратника Тимура Миндича в контексте коррупции в энергетическом секторе. Ранее Гончаренко сообщал, что Миндичу предъявлены обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.
