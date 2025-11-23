Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского - 23.11.2025
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского
2025-11-23T07:03+0300
2025-11-23T07:03+0300
общество
мировая экономика
украина
владимир зеленский
николай азаров
алексей гончаренко
рада
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Украинский политик и депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в своем Telegram-канале заявил о необходимости немедленного ареста Владимира Зеленского. "Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о наличии групп, стремящихся к отставке Зеленского. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Азаров обсудил вероятность социальных беспорядков и протестных акций на Украине, обусловленных масштабным коррупционным скандалом. Он отметил, что в Верховной раде зарегистрировали предложение об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака. На основании документов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованных депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) , Зеленский упоминается в обвинительном заключении против его соратника Тимура Миндича в контексте коррупции в энергетическом секторе. Ранее Гончаренко сообщал, что Миндичу предъявлены обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.
украина
общество, мировая экономика, украина, владимир зеленский, николай азаров, алексей гончаренко, рада
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Алексей Гончаренко, Рада
Депутат Рады Дмитрук предложил надеть наручники на Зеленского

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Украинский политик и депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в своем Telegram-канале заявил о необходимости немедленного ареста Владимира Зеленского.
"Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он.
В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза
06:54
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о наличии групп, стремящихся к отставке Зеленского. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Азаров обсудил вероятность социальных беспорядков и протестных акций на Украине, обусловленных масштабным коррупционным скандалом.
Он отметил, что в Верховной раде зарегистрировали предложение об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
На основании документов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованных депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) , Зеленский упоминается в обвинительном заключении против его соратника Тимура Миндича в контексте коррупции в энергетическом секторе. Ранее Гончаренко сообщал, что Миндичу предъявлены обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского
06:46
 
