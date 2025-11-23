https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835691.html

Депутат Рады предложил арестовать Зеленского

Депутат Рады предложил арестовать Зеленского - 23.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады предложил арестовать Зеленского

Украинский политик и депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в своем Telegram-канале заявил о необходимости немедленного ареста Владимира Зеленского. | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T07:03+0300

2025-11-23T07:03+0300

2025-11-23T07:03+0300

общество

мировая экономика

украина

владимир зеленский

николай азаров

алексей гончаренко

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. Украинский политик и депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, в своем Telegram-канале заявил о необходимости немедленного ареста Владимира Зеленского. "Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники", — написал он. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил о наличии групп, стремящихся к отставке Зеленского. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Азаров обсудил вероятность социальных беспорядков и протестных акций на Украине, обусловленных масштабным коррупционным скандалом. Он отметил, что в Верховной раде зарегистрировали предложение об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака. На основании документов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованных депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) , Зеленский упоминается в обвинительном заключении против его соратника Тимура Миндича в контексте коррупции в энергетическом секторе. Ранее Гончаренко сообщал, что Миндичу предъявлены обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.

https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835405.html

https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834926.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, николай азаров, алексей гончаренко, рада