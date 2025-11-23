https://1prime.ru/20251123/ukraina-864836260.html

"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

общество

украина

МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для украинцев этой зимой, что связано с многочисленными коррупционными скандалами. "Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом", — сказал он. Нагорняк отметил, что водоканалы на Украине находятся в критической ситуации, а государство уклоняется от принятия политических решений, необходимых для их спасения. "Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (Государство выступает. — Прим. Ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он. На этой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о том, что украинское правительство своим бессилием и коррупцией довело страну до порога национальной катастрофы. Ранее на прошлой неделе украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе Павлограде Днепропетровской области жители остаются без централизованного водоснабжения уже третьи сутки. Также в октябре около 50 тысяч жителей Львова на Украине столкнулись с отсутствием водоснабжения в течение трёх дней из-за аварии на местном водоканале.

украина

