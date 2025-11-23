Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине - 23.11.2025
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине
В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для... | 23.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для украинцев этой зимой, что связано с многочисленными коррупционными скандалами. "Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом", — сказал он. Нагорняк отметил, что водоканалы на Украине находятся в критической ситуации, а государство уклоняется от принятия политических решений, необходимых для их спасения. "Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (Государство выступает. — Прим. Ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он. На этой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о том, что украинское правительство своим бессилием и коррупцией довело страну до порога национальной катастрофы. Ранее на прошлой неделе украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе Павлограде Днепропетровской области жители остаются без централизованного водоснабжения уже третьи сутки. Также в октябре около 50 тысяч жителей Львова на Украине столкнулись с отсутствием водоснабжения в течение трёх дней из-за аварии на местном водоканале.
07:18 23.11.2025
 
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Нагорняк: Украина может остаться без водоснабжения на эту зиму

МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для украинцев этой зимой, что связано с многочисленными коррупционными скандалами.
"Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом", — сказал он.
В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза
06:54
В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза
06:54
Нагорняк отметил, что водоканалы на Украине находятся в критической ситуации, а государство уклоняется от принятия политических решений, необходимых для их спасения.
"Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (Государство выступает. — Прим. Ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского
06:46
На этой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о том, что украинское правительство своим бессилием и коррупцией довело страну до порога национальной катастрофы.
Ранее на прошлой неделе украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе Павлограде Днепропетровской области жители остаются без централизованного водоснабжения уже третьи сутки.
Также в октябре около 50 тысяч жителей Львова на Украине столкнулись с отсутствием водоснабжения в течение трёх дней из-за аварии на местном водоканале.
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского
07:03
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского
07:03
 
