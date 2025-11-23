https://1prime.ru/20251123/ukraina-864836260.html
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине
В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T07:18+0300
2025-11-23T07:18+0300
2025-11-23T07:18+0300
общество
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для украинцев этой зимой, что связано с многочисленными коррупционными скандалами. "Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом", — сказал он. Нагорняк отметил, что водоканалы на Украине находятся в критической ситуации, а государство уклоняется от принятия политических решений, необходимых для их спасения. "Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (Государство выступает. — Прим. Ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он. На этой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о том, что украинское правительство своим бессилием и коррупцией довело страну до порога национальной катастрофы. Ранее на прошлой неделе украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе Павлограде Днепропетровской области жители остаются без централизованного водоснабжения уже третьи сутки. Также в октябре около 50 тысяч жителей Львова на Украине столкнулись с отсутствием водоснабжения в течение трёх дней из-за аварии на местном водоканале.
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835405.html
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864834926.html
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864835691.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_452:0:1948:1122_1920x0_80_0_0_85d743335e25d4d27282ed81145024e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина
"Критическое состояние": в Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине
Депутат Рады Нагорняк: Украина может остаться без водоснабжения на эту зиму
МОСКВА, 23 ноября — ПРАЙМ. В эфире телеканала "Новини.LIVE" член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк предупредил об угрозе отсутствия водоснабжения для украинцев этой зимой, что связано с многочисленными коррупционными скандалами.
"Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань сегодня стоит перед таким вопросом", — сказал он.
В Британии заявили, что над Зеленским нависла тройная угроза
Нагорняк отметил, что водоканалы на Украине
находятся в критической ситуации, а государство уклоняется от принятия политических решений, необходимых для их спасения.
"Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (Государство выступает. — Прим. Ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он.
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота против Зеленского
На этой неделе заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о том, что украинское правительство своим бессилием и коррупцией довело страну до порога национальной катастрофы.
Ранее на прошлой неделе украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе Павлограде Днепропетровской области жители остаются без централизованного водоснабжения уже третьи сутки.
Также в октябре около 50 тысяч жителей Львова на Украине столкнулись с отсутствием водоснабжения в течение трёх дней из-за аварии на местном водоканале.
Депутат Рады предложил арестовать Зеленского