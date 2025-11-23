Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Государственность под вопросом": на Западе оценили позиции России в СВО - 23.11.2025
"Государственность под вопросом": на Западе оценили позиции России в СВО
"Государственность под вопросом": на Западе оценили позиции России в СВО
в мире
россия
украина
европа
нато
ес
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил в эфире канала Welt, что поддержка Европы не сможет изменить военные успехи России на Украине. "У нас сейчас 19 пакетов санкций. Мы уже четыре года отправляем на Украину оборудование и огромные суммы денег, а русские продолжают побеждать на земле. Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом", — отметил он. Эксперт считает, что можно было бы попытаться улучшить ситуацию путем размещения военного контингента НАТО на Украине. Но, по словам Фронмайера, европейские лидеры ограничиваются лишь громкими заявлениями, понимая все последствия такого шага. "Единственная альтернатива: нужны войска на Украине со стороны НАТО — и никто этого не хочет. Никто не хочет еще больше ввязываться в этот конфликт", — подчеркнул немецкий политик.Газета Telegraph ранее писала, что Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву. Согласно изданию, европейские лидеры продолжают вести себя так, будто играют важную роль в глобальной политике, хотя в действительности это уже не так — ни с финансовой, ни с военной точки зрения.Профессор Питер Кузник, директор Института ядерных исследований Американского университета, в свою очередь, подчеркивал, что европейские лидеры столкнулись с недостаточной компетентностью и слабостью в поддержке Украины. Он пояснил, что, несмотря на заявления о продолжении помощи, общественность в ЕС все больше устает от этой темы, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.
в мире, россия, украина, европа, нато, ес
В мире, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, НАТО, ЕС
07:43 23.11.2025
 
"Государственность под вопросом": на Западе оценили позиции России в СВО

Депутат Фронмайер: никакая поддержка Украины не сможет остановить Россию

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил в эфире канала Welt, что поддержка Европы не сможет изменить военные успехи России на Украине.
"У нас сейчас 19 пакетов санкций. Мы уже четыре года отправляем на Украину оборудование и огромные суммы денег, а русские продолжают побеждать на земле. Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом", — отметил он.
Эксперт считает, что можно было бы попытаться улучшить ситуацию путем размещения военного контингента НАТО на Украине. Но, по словам Фронмайера, европейские лидеры ограничиваются лишь громкими заявлениями, понимая все последствия такого шага.
"Единственная альтернатива: нужны войска на Украине со стороны НАТО — и никто этого не хочет. Никто не хочет еще больше ввязываться в этот конфликт", — подчеркнул немецкий политик.
Газета Telegraph ранее писала, что Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву. Согласно изданию, европейские лидеры продолжают вести себя так, будто играют важную роль в глобальной политике, хотя в действительности это уже не так — ни с финансовой, ни с военной точки зрения.
Профессор Питер Кузник, директор Института ядерных исследований Американского университета, в свою очередь, подчеркивал, что европейские лидеры столкнулись с недостаточной компетентностью и слабостью в поддержке Украины. Он пояснил, что, несмотря на заявления о продолжении помощи, общественность в ЕС все больше устает от этой темы, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.
 
