В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Киева
Брайен: Киев саботажем в Европе хочет добиться иностранного вмешательства
Флаг Украины у здания Верховной рады. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен написал на платформе Substack, что Киев посредством диверсионных действий в Европе стремится подтолкнуть к введению на Украину иностранных сил.
"Проблема для Туска и других представителей польских спецслужб заключается в том, что пойманные и арестованные ими люди были не россиянами, а украинцами. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался без малейших доказательств утверждать, что украинцы работали на Москву. Становится очевидным, что Украина пытается спровоцировать Европу на отправку войск на свою территорию", — говорится в публикации.
Эксперт высказал мнение, что Украина могла стоять и за предыдущими инцидентами с использованием беспилотников на территории европейских стран.
16 ноября полиция Мазовецкого воеводства сообщила об ущербе железнодорожной линии, проходящей в сторону Украины. В понедельник премьер-министр Дональд Туск заявил, что повреждение произошло из-за взрыва. На следующий день он добавил, что, по данным следствия, диверсию организовали двое украинцев, якобы работавших с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил примечательный факт участия украинцев в данном происшествии и подчеркнул, что Польша обвиняет Россию во всех аспектах гибридной войны.
Варшава уже не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022 года около границы с Украиной в Польше упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Первоначально местные власти утверждали, что это были российские боеприпасы. Однако позже, тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, скорее всего, принадлежат ВСУ. По мнению экспертов, фотографии с места инцидента показывали обломки снаряда украинского комплекса С-300.