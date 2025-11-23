https://1prime.ru/20251123/ukraina-864840247.html

В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Киева

В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Киева - 23.11.2025, ПРАЙМ

В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Киева

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен написал на платформе Substack, что Киев посредством диверсионных действий в Европе стремится... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T13:12+0300

2025-11-23T13:12+0300

2025-11-23T13:12+0300

мировая экономика

украина

европа

москва

общество

дмитрий песков

дональд туск

всу

анджей дуда

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен написал на платформе Substack, что Киев посредством диверсионных действий в Европе стремится подтолкнуть к введению на Украину иностранных сил."Проблема для Туска и других представителей польских спецслужб заключается в том, что пойманные и арестованные ими люди были не россиянами, а украинцами. Чтобы скрыть свою ошибку, Туск попытался без малейших доказательств утверждать, что украинцы работали на Москву. Становится очевидным, что Украина пытается спровоцировать Европу на отправку войск на свою территорию", — говорится в публикации.Эксперт высказал мнение, что Украина могла стоять и за предыдущими инцидентами с использованием беспилотников на территории европейских стран.16 ноября полиция Мазовецкого воеводства сообщила об ущербе железнодорожной линии, проходящей в сторону Украины. В понедельник премьер-министр Дональд Туск заявил, что повреждение произошло из-за взрыва. На следующий день он добавил, что, по данным следствия, диверсию организовали двое украинцев, якобы работавших с Россией.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил примечательный факт участия украинцев в данном происшествии и подчеркнул, что Польша обвиняет Россию во всех аспектах гибридной войны.Варшава уже не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022 года около границы с Украиной в Польше упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Первоначально местные власти утверждали, что это были российские боеприпасы. Однако позже, тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, скорее всего, принадлежат ВСУ. По мнению экспертов, фотографии с места инцидента показывали обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://1prime.ru/20251123/zelenskiy-864839432.html

https://1prime.ru/20251123/smi-864840016.html

украина

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, москва, общество , дмитрий песков, дональд туск, всу, анджей дуда