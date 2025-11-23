https://1prime.ru/20251123/ukraina-864843637.html

"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ

"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ - 23.11.2025

"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ

Украинские вооруженные силы теряют системы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева способны их восполнить, сообщает журнал Military Watch... | 23.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы теряют системы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева способны их восполнить, сообщает журнал Military Watch Magazine."Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения", — говорится в публикации.Как сообщила пресс-служба "Ростеха" в пятницу, во время специальной военной операции самолеты типа Су-30СМ2 уже ликвидировали сотни целей, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, поставленных Киеву.В начале ноября Владимир Зеленский заявил, что из Германии поступили две системы Patriot на Украину.Бывший президент США Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об отправке американского вооружения Киеву, при этом финансовые обязательства возьмет на себя Европа. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. По данным СМИ, Вашингтон уже требует от Германии закупить вдвое больше систем ПВО, чем планировалось. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран уже отказались участвовать в данной инициативе.

