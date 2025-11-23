Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864843637.html
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
Украинские вооруженные силы теряют системы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева способны их восполнить, сообщает журнал Military Watch... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T16:26+0300
2025-11-23T16:26+0300
мировая экономика
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы теряют системы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева способны их восполнить, сообщает журнал Military Watch Magazine."Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения", — говорится в публикации.Как сообщила пресс-служба "Ростеха" в пятницу, во время специальной военной операции самолеты типа Су-30СМ2 уже ликвидировали сотни целей, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, поставленных Киеву.В начале ноября Владимир Зеленский заявил, что из Германии поступили две системы Patriot на Украину.Бывший президент США Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об отправке американского вооружения Киеву, при этом финансовые обязательства возьмет на себя Европа. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. По данным СМИ, Вашингтон уже требует от Германии закупить вдвое больше систем ПВО, чем планировалось. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран уже отказались участвовать в данной инициативе.
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864840247.html
https://1prime.ru/20251123/zelenskiy-864839432.html
киев
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, ростех
Мировая экономика, Киев, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростех
16:26 23.11.2025
 
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ

MWM: Украина теряет системы ПВО быстрее, чем западные страны могут их заменить

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы теряют системы противовоздушной обороны быстрее, чем западные союзники Киева способны их восполнить, сообщает журнал Military Watch Magazine.
"Несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения", — говорится в публикации.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
В США сделали громкое заявление из-за опасной выходки Киева
13:12
Как сообщила пресс-служба "Ростеха" в пятницу, во время специальной военной операции самолеты типа Су-30СМ2 уже ликвидировали сотни целей, включая пусковые установки комплексов ПВО Patriot, поставленных Киеву.
В начале ноября Владимир Зеленский заявил, что из Германии поступили две системы Patriot на Украину.
Бывший президент США Дональд Трамп сообщал, что Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об отправке американского вооружения Киеву, при этом финансовые обязательства возьмет на себя Европа. Поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot. По данным СМИ, Вашингтон уже требует от Германии закупить вдвое больше систем ПВО, чем планировалось. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран уже отказались участвовать в данной инициативе.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
"Связаны руки". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
11:36
 
Мировая экономикаКиевСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала