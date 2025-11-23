https://1prime.ru/20251123/ukraina-864846589.html
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore, свидетельствуют данные соцсети."Подключено через: Russian Federation AppStore", — указано в профиле украинского чиновника.Аналогичная отметка присутствует и на странице, принадлежащей начальнику Главного управления разведки Украины, Кириллу Буданову*. Однако в описании указано, что это неофициальный аккаунт. Ранее представители X, находящейся в собственности Илона Маска, объявили о введении новой функции "Об этом аккаунте" в обновлении платформы. Эта функция позволяет пользователям изучать детализированное описание аккаунтов, где указаны такие характеристики, как страна, к которой привязана учётная запись, и сведения о подключении.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore, свидетельствуют данные соцсети.
"Подключено через: Russian Federation AppStore", — указано в профиле украинского чиновника.
Аналогичная отметка присутствует и на странице, принадлежащей начальнику Главного управления разведки Украины
, Кириллу Буданову*. Однако в описании указано, что это неофициальный аккаунт.
Ранее представители X, находящейся в собственности Илона Маска, объявили о введении новой функции "Об этом аккаунте" в обновлении платформы. Эта функция позволяет пользователям изучать детализированное описание аккаунтов, где указаны такие характеристики, как страна, к которой привязана учётная запись, и сведения о подключении.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
