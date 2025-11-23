Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией - 23.11.2025
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией
Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore,... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T23:03+0300
2025-11-23T23:03+0300
киев
украина
владимир зеленский
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847623601_0:0:3615:2033_1920x0_80_0_0_78558a67dffb97bbe26641aa6a352a3e.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore, свидетельствуют данные соцсети."Подключено через: Russian Federation AppStore", — указано в профиле украинского чиновника.Аналогичная отметка присутствует и на странице, принадлежащей начальнику Главного управления разведки Украины, Кириллу Буданову*. Однако в описании указано, что это неофициальный аккаунт. Ранее представители X, находящейся в собственности Илона Маска, объявили о введении новой функции "Об этом аккаунте" в обновлении платформы. Эта функция позволяет пользователям изучать детализированное описание аккаунтов, где указаны такие характеристики, как страна, к которой привязана учётная запись, и сведения о подключении.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, росфинмониторинг
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Росфинмониторинг
23:03 23.11.2025
 
В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией

Советник Зеленского Михаил Подоляк зарегистрирован в X через российский App Store

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Михаил Подоляк. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore, свидетельствуют данные соцсети.
"Подключено через: Russian Federation AppStore", — указано в профиле украинского чиновника.
Аналогичная отметка присутствует и на странице, принадлежащей начальнику Главного управления разведки Украины, Кириллу Буданову*. Однако в описании указано, что это неофициальный аккаунт.
Ранее представители X, находящейся в собственности Илона Маска, объявили о введении новой функции "Об этом аккаунте" в обновлении платформы. Эта функция позволяет пользователям изучать детализированное описание аккаунтов, где указаны такие характеристики, как страна, к которой привязана учётная запись, и сведения о подключении.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Киев УКРАИНА Владимир Зеленский Росфинмониторинг
 
 
