В руководстве киевской власти обнаружилась связь с Россией

Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore,... | 23.11.2025, ПРАЙМ

киев

украина

владимир зеленский

росфинмониторинг

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Учётная запись Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского, в X была зарегистрирована через приложение, скачанное из российского AppStore, свидетельствуют данные соцсети."Подключено через: Russian Federation AppStore", — указано в профиле украинского чиновника.Аналогичная отметка присутствует и на странице, принадлежащей начальнику Главного управления разведки Украины, Кириллу Буданову*. Однако в описании указано, что это неофициальный аккаунт. Ранее представители X, находящейся в собственности Илона Маска, объявили о введении новой функции "Об этом аккаунте" в обновлении платформы. Эта функция позволяет пользователям изучать детализированное описание аккаунтов, где указаны такие характеристики, как страна, к которой привязана учётная запись, и сведения о подключении.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

киев

украина

киев, украина, владимир зеленский, росфинмониторинг