Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию
23.11.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах каждый год для разговора по двусторонним и международным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
