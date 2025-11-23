Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию - 23.11.2025
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию - 23.11.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах... | 23.11.2025, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах каждый год для разговора по двусторонним и международным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Индию

© РИА Новости . Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию дает возможность реализовать на практике договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о встречах каждый год для разговора по двусторонним и международным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Самое главное, что этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
 
