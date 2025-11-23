Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам дали совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре - 23.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам дали совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре
Россиянам дали совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре - 23.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам дали совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре
В конце года долгосрочные депозиты позволяют зафиксировать повышенную доходность. Уже в январе, на фоне праздничных дней, деловая активность снижается, а новые... | 23.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. В конце года долгосрочные депозиты позволяют зафиксировать повышенную доходность. Уже в январе, на фоне праздничных дней, деловая активность снижается, а новые продукты появляются только во второй половине месяца и часто оказываются менее выгодными, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева."В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка", — рассказала она.Общий уровень ставок по рынку существенно не меняется, но в декабре, как правило, доступно больше интересных предложений, чем в другие месяцы. Новогодние акции при этом чаще всего устроены так, что максимальная выгода приходится на стартовый, приветственный период, после чего ставка возвращается к базовому уровню.Краткосрочные вклады также могут быть привлекательными, поскольку именно по ним чаще всего действует "приветственная" ставка на первые один-два месяца. Это позволяет быстро получить повышенный процент, но важно проверять, как выглядит итоговая эффективная доходность на весь срок размещения, отмечает Замалеева."Яркие цифры в маркетинговом поле не всегда отражают реальную доходность, поэтому перед открытием вклада — в декабре или в любой другой месяц — важно смотреть на эффективную ставку, условия пополнения и снятия, а также проверять порядок начисления бонусов, лимиты по суммам и другие дополнительные требования", — советует она.Оптимальный вариант для большинства — разделить сумму на несколько частей, используя "лестницу вкладов": одну разместить на длительный срок, чтобы зафиксировать ставку, а другую — вложить в краткосрочные декабрьские предложения, где банки чаще дают повышенный процент в рамках промоакций.
финансы, банки, банковский вклад
Экономика, Финансы, Банки, банковский вклад
02:02 23.11.2025
 
Россиянам дали совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре

Аналитик Замалеева: долгосрочные вклады в декабре позволят зафиксировать ставку

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. В конце года долгосрочные депозиты позволяют зафиксировать повышенную доходность. Уже в январе, на фоне праздничных дней, деловая активность снижается, а новые продукты появляются только во второй половине месяца и часто оказываются менее выгодными, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
"В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка", — рассказала она.
Общий уровень ставок по рынку существенно не меняется, но в декабре, как правило, доступно больше интересных предложений, чем в другие месяцы. Новогодние акции при этом чаще всего устроены так, что максимальная выгода приходится на стартовый, приветственный период, после чего ставка возвращается к базовому уровню.
Краткосрочные вклады также могут быть привлекательными, поскольку именно по ним чаще всего действует "приветственная" ставка на первые один-два месяца. Это позволяет быстро получить повышенный процент, но важно проверять, как выглядит итоговая эффективная доходность на весь срок размещения, отмечает Замалеева.
"Яркие цифры в маркетинговом поле не всегда отражают реальную доходность, поэтому перед открытием вклада — в декабре или в любой другой месяц — важно смотреть на эффективную ставку, условия пополнения и снятия, а также проверять порядок начисления бонусов, лимиты по суммам и другие дополнительные требования", — советует она.
Оптимальный вариант для большинства — разделить сумму на несколько частей, используя "лестницу вкладов": одну разместить на длительный срок, чтобы зафиксировать ставку, а другую — вложить в краткосрочные декабрьские предложения, где банки чаще дают повышенный процент в рамках промоакций.
 
