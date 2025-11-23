https://1prime.ru/20251123/voyna-864844203.html
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что лидеры европейских государств могут развязать войну с... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T17:03+0300
2025-11-23T17:03+0300
2025-11-23T17:03+0300
мировая экономика
финляндия
украина
европа
владимир путин
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что лидеры европейских государств могут развязать войну с Россией, продолжая поддерживать украинский конфликт."Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше", — предупредил он.Россия неоднократно высказывала тревогу в связи с беспрецедентной активностью НАТО рядом с ее границами в последние годы. Альянс укрепляет свои позиции, заявляя, что это необходимо для "сдерживания агрессии". В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других, однако не оставит без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Российская сторона готова к диалогу, но требует равноправия, настаивая, чтобы Запад отказался от курса на военную экспансию на континенте. Президент Владимир Путин детально объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это лишено смысла. Российский лидер заметил, что западные политику часто пугают своих граждан якобы существующей российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864843637.html
https://1prime.ru/20251123/ukraina-864840247.html
финляндия
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финляндия, украина, европа, владимир путин, нато, ес
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, НАТО, ЕС
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Мема: лидеры Европы начнут войну с РФ, продолжая конфликт на Украине