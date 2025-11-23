Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией - 23.11.2025
https://1prime.ru/20251123/voyna-864844203.html
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что лидеры европейских государств могут развязать войну с... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T17:03+0300
2025-11-23T17:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что лидеры европейских государств могут развязать войну с Россией, продолжая поддерживать украинский конфликт."Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше", — предупредил он.Россия неоднократно высказывала тревогу в связи с беспрецедентной активностью НАТО рядом с ее границами в последние годы. Альянс укрепляет свои позиции, заявляя, что это необходимо для "сдерживания агрессии". В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других, однако не оставит без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Российская сторона готова к диалогу, но требует равноправия, настаивая, чтобы Запад отказался от курса на военную экспансию на континенте. Президент Владимир Путин детально объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это лишено смысла. Российский лидер заметил, что западные политику часто пугают своих граждан якобы существующей российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
17:03 23.11.2025
 
"Доведут до краха". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

Мема: лидеры Европы начнут войну с РФ, продолжая конфликт на Украине

Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X заявил, что лидеры европейских государств могут развязать войну с Россией, продолжая поддерживать украинский конфликт.
"Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше", — предупредил он.
Россия неоднократно высказывала тревогу в связи с беспрецедентной активностью НАТО рядом с ее границами в последние годы. Альянс укрепляет свои позиции, заявляя, что это необходимо для "сдерживания агрессии". В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других, однако не оставит без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Российская сторона готова к диалогу, но требует равноправия, настаивая, чтобы Запад отказался от курса на военную экспансию на континенте.
Президент Владимир Путин детально объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это лишено смысла. Российский лидер заметил, что западные политику часто пугают своих граждан якобы существующей российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
