"Тот самый человек". Во Франции отреагировали на призыв помочь Зеленскому - 23.11.2025
"Тот самый человек". Во Франции отреагировали на призыв помочь Зеленскому
2025-11-23T22:11+0300
2025-11-23T22:11+0300
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", выразил в соцсети X резкую критику в адрес бывшего президента Франции, Франсуа Олланда, за его призывы оказать помощь Владимиру Зеленскому, напомнив о роли западных лидеров в подрыве Минских соглашений. "Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом... Все это для того, чтобы подготовить Украину к войне!" — написал Филиппо в ответ на заявление Олланда, что Зеленский является якобы "главным защитником Европы", и его необходимо поддержать.В ходе конфликта в Донбассе, который длился с 2014 по 2022 год, Минск служил площадкой для мирных переговоров. В сентябре 2014 года в Минске был подписан первый протокол, направленный на урегулирование конфликта в юго-восточной части Украины. Второй этап переговоров ("Минск-2"), завершившийся подписанием комплекса мер 12 февраля 2015 года, включал 13 пунктов, среди которых было прекращение огня в Донбассе и отвод тяжелых военных сил от линии соприкосновения, а также шаги к долгосрочному политическому решению конфликта. Однако Киев регулярно нарушал эти соглашения. С началом специальной военной операции на Украине бывшие лидеры, такие как Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Борис Джонсон, признали, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон не относились к Минским договоренностям всерьез. Эти соглашения использовались лишь как способ выиграть время для укрепления украинских вооруженных сил перед возможной войной с Россией. В мае Мария Захарова, официальный представитель МИД России, обратила внимание на признание бывшего канцлера Германии, которая, ранее считавшаяся честным посредником в нормандском формате, фактически содействовала милитаризации Украины в 2022 году.
22:11 23.11.2025
 
"Тот самый человек". Во Франции отреагировали на призыв помочь Зеленскому

Филиппо напомнил Олланду о Минских соглашениях после призыва помочь главе киевского режима

Экс-Президент Франции Франсуа Олланд
Экс-Президент Франции Франсуа Олланд
Экс-Президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", выразил в соцсети X резкую критику в адрес бывшего президента Франции, Франсуа Олланда, за его призывы оказать помощь Владимиру Зеленскому, напомнив о роли западных лидеров в подрыве Минских соглашений.
"Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом... Все это для того, чтобы подготовить Украину к войне!" — написал Филиппо в ответ на заявление Олланда, что Зеленский является якобы "главным защитником Европы", и его необходимо поддержать.
"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией
21:33
В ходе конфликта в Донбассе, который длился с 2014 по 2022 год, Минск служил площадкой для мирных переговоров. В сентябре 2014 года в Минске был подписан первый протокол, направленный на урегулирование конфликта в юго-восточной части Украины. Второй этап переговоров ("Минск-2"), завершившийся подписанием комплекса мер 12 февраля 2015 года, включал 13 пунктов, среди которых было прекращение огня в Донбассе и отвод тяжелых военных сил от линии соприкосновения, а также шаги к долгосрочному политическому решению конфликта. Однако Киев регулярно нарушал эти соглашения.
С началом специальной военной операции на Украине бывшие лидеры, такие как Петр Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Борис Джонсон, признали, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон не относились к Минским договоренностям всерьез. Эти соглашения использовались лишь как способ выиграть время для укрепления украинских вооруженных сил перед возможной войной с Россией.
В мае Мария Захарова, официальный представитель МИД России, обратила внимание на признание бывшего канцлера Германии, которая, ранее считавшаяся честным посредником в нормандском формате, фактически содействовала милитаризации Украины в 2022 году.
"Превысили темпы уничтожения". В США рассказали о тяжелом ударе по ВСУ
16:26
 
