Положение Зеленского вызвало тревогу в США

В условиях политического кризиса и коррупционного скандала позиции Владимира Зеленского нестабильны как никогда, пишет газета The Washington Post.

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В условиях политического кризиса и коррупционного скандала позиции Владимира Зеленского нестабильны как никогда, пишет газета The Washington Post. "Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству", — сообщается в статье. Эксперты отмечают, что времени для восстановления доверия у лидера киевского режима остается немного. Для этого необходимо пересмотреть ключевые аспекты его политики, включая реформы, касающиеся коррупции и восстановления полномочий парламента, которые ранее были значительно ограничены. "И худшего момента трудно было придумать", — подметила газета. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ, Азаров выразил мнение о возможных протестах и социальном напряжении на Украине в условиях разрастающегося коррупционного скандала. Он упомянул, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, а также требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Сам Зеленский, как указано в документах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), упоминается в обвинительном заключении против его коллеги Тимура Миндича в связи с коррупцией в энергетическом секторе. Ранее Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, сообщил, что НАБУ предъявило Миндичу обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

