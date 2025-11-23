https://1prime.ru/20251123/zelenskiy-864839432.html

"Связаны руки". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

Владимир Зеленский оказался под осадой из-за скандала с коррупцией и сложной обстановки на линии фронта, сообщает The Telegraph. | 23.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался под осадой из-за скандала с коррупцией и сложной обстановки на линии фронта, сообщает The Telegraph."У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил на Донбассе и в Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах", — отмечается в статье.Автор публикации также подчеркнул, что лидеры европейских стран настаивают на продолжении боевых действий, хотя сами не в состоянии предоставить необходимую финансовую поддержку.В интервью белорусскому телеканалу ОНТ, Азаров выразил мнение о возможных протестах и социальном напряжении на Украине в условиях разрастающегося коррупционного скандала. Он упомянул, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, а также требование об отставке главы офиса Зеленского Андрея Ермака.Сам Зеленский, как указано в документах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), упоминается в обвинительном заключении против его коллеги Тимура Миндича в связи с коррупцией в энергетическом секторе.Ранее Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, сообщил, что НАБУ предъявило Миндичу обвинения по пяти статьям, включая отмывание денег.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

