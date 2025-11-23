Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зюганов предложил увеличить долю депутатов по партийным спискам - 23.11.2025
Зюганов предложил увеличить долю депутатов по партийным спискам
Зюганов предложил увеличить долю депутатов по партийным спискам
2025-11-23T02:00+0300
2025-11-23T02:00+0300
экономика
общество
недвижимость
рф
москва
госдума
кпрф
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить долю депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в субъектах РФ, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить, что на выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и муниципальных выборов не менее половины от числа всех депутатских мандатов распределяется пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что в настоящее время на муниципальных выборах допускается использование как смешанной, так и исключительно мажоритарной или пропорциональной систем. "Например, в Москве все муниципальные депутаты избираются по многомандатным избирательным округам, что приводит к весьма длинным избирательным бюллетеням и путанице среди избирателей", - сказал он.
общество , недвижимость, рф, москва, госдума, кпрф
Экономика, Общество , Недвижимость, РФ, МОСКВА, Госдума, КПРФ
02:00 23.11.2025
 
Зюганов предложил увеличить долю депутатов по партийным спискам

Зюганов предложил увеличить долю депутатов по партийным спискам на выборах в субъектах РФ

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается увеличить долю депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в субъектах РФ, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить, что на выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и муниципальных выборов не менее половины от числа всех депутатских мандатов распределяется пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что в настоящее время на муниципальных выборах допускается использование как смешанной, так и исключительно мажоритарной или пропорциональной систем.
"Например, в Москве все муниципальные депутаты избираются по многомандатным избирательным округам, что приводит к весьма длинным избирательным бюллетеням и путанице среди избирателей", - сказал он.
 
ЭкономикаОбществоНедвижимостьРФМОСКВАГосдумаКПРФ
 
 
