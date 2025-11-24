https://1prime.ru/20251124/aei-864864206.html

В АЭИ рассказали о перспективных направлениях сотрудничества с Вьетнамом

2025-11-24T12:03+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Модернизация агросектора, которую проводит сегодня Вьетнам, открывает российским компаниям перспективные направления для сотрудничества - как в импорте и экспорте сельхозпродукции, так и в области внедрения IT-технологий в автоматизацию производственных процессов, инвестиций в производство кормов для животных, развития биотехнологий, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с Вьетнамом Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Анастасия Саянок. "Во Вьетнаме провозглашена правительственная программа развития сельского хозяйства с применением высоких технологий до 2030 года", - сказала она. Стратегия развития, по ее словам, "предусматривает, что 30% сельхозпродукции будет производиться по высокотехнологичным процессам, с акцентом на биотехнологии, цифровизацию, автоматизацию и послеуборочную обработку. Четко прослеживается тренд на устойчивое развитие: более 70% компаний уже внедряют стратегии ESG". Такое положение, добавила собеседница агентства, "открывает перспективные направления сотрудничества для российских компаний". "Таких, например, кто занят импортом и экспортом сельскохозяйственной продукции из России во Вьетнам и из Вьетнама в Россию, а также экспортом высокотехнологичного оборудования, внедрением IT-технологий в автоматизацию производственных процессов, усовершенствованием сельскохозяйственного оборудования, инвестициями в производство кормов для животных, развитием биотехнологий, развитием современных систем логистики и дистрибуции", - заключила Саянок.

вьетнам

2025

