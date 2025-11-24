https://1prime.ru/20251124/aeroport-864849835.html

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань. "В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство. Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск. Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.

