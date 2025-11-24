Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров - 24.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров
2025-11-24T02:23+0300
2025-11-24T02:23+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань. "В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство. Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск. Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.
02:23 24.11.2025
 
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань.
"В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство.
Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск.
Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.
 
