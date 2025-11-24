https://1prime.ru/20251124/aeroport-864849835.html
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров - 24.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T02:23+0300
2025-11-24T02:23+0300
2025-11-24T02:23+0300
бизнес
экономика
вильнюс
литва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849835.jpg?1763940215
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань.
"В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство.
Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск.
Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.
вильнюс
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, вильнюс, литва
Бизнес, Экономика, Вильнюс, ЛИТВА
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся воздушных шаров
Рейтер: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближающихся к нему воздушных шаров
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения приближающихся в его сторону воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на авиагавань.
"В воскресенье Вильнюсский аэропорт Литвы сообщил, что временно приостановил работу из-за воздушных шаров, приближающихся к его воздушному пространству, что привело к перенаправлению некоторых прибывающих рейсов в другие города", - пишет агентство.
Как сообщает портал Flightradar24, ограничения будут действовать до 2.30 мск.
Аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов в конце октября и начале ноября.