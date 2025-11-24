https://1prime.ru/20251124/aes-864853715.html

Посол в Будапеште рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш-2"

Посол в Будапеште рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш-2" - 24.11.2025, ПРАЙМ

Посол в Будапеште рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш-2"

Подготовительные работы на стройплощадке АЭС "Пакш-2" практически завершены и после заливки "первого бетона", запланированной на февраль 2026 года, АЭС будет... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24

2025-11-24T07:31+0300

2025-11-24T07:36+0300

энергетика

россия

венгрия

германия

франция

петер сийярто

виктор орбан

пакш-2

аэс "пакш"

росатом

БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Подготовительные работы на стройплощадке АЭС "Пакш-2" практически завершены и после заливки "первого бетона", запланированной на февраль 2026 года, АЭС будет официально считаться строящейся, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов. "Сейчас на стройплощадке практически завершены подготовительные земельные работы, ожидается разрешение Венгерского национального агентства по атомной энергии на проведение бетонных работ. По последней информации, они могут начаться в феврале следующего года, после чего АЭС "Пакш-2" будет официально считаться строящейся станцией", - сказал Станиславов. Посол сообщил, что корпуса реакторов уже изготавливаются на российских заводах, а машиностроительный дивизион "Росатома" получил одобрение от венгерского заказчика на поставку парогенераторного оборудования. "Проект "Пакш-2" – международный, а значит в его реализации задействованы не только российские специалисты. В нашем случае речь идет о подрядчиках из Германии и Франции, само собой, Венгрии. Российская сторона исходит из того, что все они будут выполнять свою работу добросовестно, соблюдая взятые на себя обязательства. При этом в России при строительстве АЭС 99% оборудования – российского производства, это говорит о том, что мы располагаем всеми ресурсами для того, чтобы возвести зарубежную АЭС самостоятельно", - отметил дипломат. Во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что заливка "первого бетона" для АЭС "Пакш-2" в Венгрии запланирована на 5 февраля 2026 года, все разрешения выданы. По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год. После визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

2025

Новости

