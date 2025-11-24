Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица

https://1prime.ru/20251124/asv-864870942.html

экономика

финансы

банки

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средний размер вклада физлица за девять месяцев 2025 года вырос на 10% и достиг 425 тысяч рублей, сообщает госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Средний размер вклада физического лица вырос до 425 тысяч рублей по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в "Мониторинге застрахованных вкладов за январь – сентябрь 2025 года" государственной корпорации АСВ. С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тысяч рублей)", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Также отмечается, что общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 триллиона рублей. "В том числе: вклады населения выросли на 8% - до 60,8 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 6,1% - до 2,7 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 14,6% - до 7 триллионов рублей", - говорится в сообщении. Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков, сообщает АСВ.

