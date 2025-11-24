Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/asv-864870942.html
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица - 24.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица
Средний размер вклада физлица за девять месяцев 2025 года вырос на 10% и достиг 425 тысяч рублей, сообщает госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ). | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:30+0300
2025-11-24T14:30+0300
экономика
финансы
банки
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средний размер вклада физлица за девять месяцев 2025 года вырос на 10% и достиг 425 тысяч рублей, сообщает госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Средний размер вклада физического лица вырос до 425 тысяч рублей по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в "Мониторинге застрахованных вкладов за январь – сентябрь 2025 года" государственной корпорации АСВ. С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тысяч рублей)", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Также отмечается, что общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 триллиона рублей. "В том числе: вклады населения выросли на 8% - до 60,8 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 6,1% - до 2,7 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 14,6% - до 7 триллионов рублей", - говорится в сообщении. Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков, сообщает АСВ.
https://1prime.ru/20251110/vyplaty-864365195.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5096cb4cfa5ba4f3b0584839553f7b3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов
14:30 24.11.2025
 
Эксперты зафиксировали рост среднего размера вклада физлица

АСВ: средний размер вклада физлица за 9 месяцев вырос на 10 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Средний размер вклада физлица за девять месяцев 2025 года вырос на 10% и достиг 425 тысяч рублей, сообщает госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Средний размер вклада физического лица вырос до 425 тысяч рублей по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в "Мониторинге застрахованных вкладов за январь – сентябрь 2025 года" государственной корпорации АСВ. С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тысяч рублей)", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Также отмечается, что общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 триллиона рублей.
"В том числе: вклады населения выросли на 8% - до 60,8 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 6,1% - до 2,7 триллиона рублей, средства на счетах эскроу - на 14,6% - до 7 триллионов рублей", - говорится в сообщении.
Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей - на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков, сообщает АСВ.
Снятие денег с банковской карты - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
АСВ начало выплаты вкладчикам "Драйв Клик Банка"
10 ноября, 08:57
 
ЭкономикаФинансыБанкиАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала